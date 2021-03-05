«Это серьезный удар, но еще не все потеряно». Клопп – после 0:1 с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

«К сожалению, нельзя сказать, что мы испытываем проблемы только дома. Дело не в «Энфилде» или в чем-то еще – это общая проблема. В решающие моменты мы должны показывать наши лучшие качества, но это получается не всегда.

Это серьезный удар, но еще не все потеряно. Мы должны побеждать», – цитирует Клоппа BBC.