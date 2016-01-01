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    «Это серьезный удар, но еще не все потеряно». Клопп – после 0:1 с «Челси»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

    «К сожалению, нельзя сказать, что мы испытываем проблемы только дома. Дело не в «Энфилде» или в чем-то еще – это общая проблема. В решающие моменты мы должны показывать наши лучшие качества, но это получается не всегда.

    Это серьезный удар, но еще не все потеряно. Мы должны побеждать», – цитирует Клоппа BBC.

    • «Ливерпуль» занимает седьмое место в АПЛ.
    • «Красные» впервые в истории проиграли дома в пяти матчах подряд во всех турнирах.
    • Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль».

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    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83409

      zigbert 1 час назад

      Не позавидуешь сейчас Клоппу.

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      Рейтинг: +1516

      Romio-xxx 3 часа назад

      По ходу Ливерпуль на Энфилде ничего не может без своих преданных болельщиков с you will never walk alone...

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