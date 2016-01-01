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    Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уступил на своем поле «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ.

    Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в 11 матчах АПЛ в 2021 году. Только «Вест Бромвич» (девять), «Ньюкасл» (семь) и «Саутгемптон» (четыре) заработали меньше очков с начала года.

    • «Ливерпуль» занимает седьмое место в АПЛ.
    • «Красные» впервые в истории проиграли дома в пяти матчах подряд во всех турнирах.
    • «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в пяти домашних матчах подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45639

      portero 2 часа назад

      Ливер рухнул в пропасть..., затянулось неудачная полоса.

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