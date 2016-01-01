Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»

Ливер рухнул в пропасть..., затянулось неудачная полоса.
«Ливерпуль» уступил на своем поле «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в 11 матчах АПЛ в 2021 году. Только «Вест Бромвич» (девять), «Ньюкасл» (семь) и «Саутгемптон» (четыре) заработали меньше очков с начала года.
- «Ливерпуль» занимает седьмое место в АПЛ.
- «Красные» впервые в истории проиграли дома в пяти матчах подряд во всех турнирах.
- «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в пяти домашних матчах подряд.