Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уступил на своем поле «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в 11 матчах АПЛ в 2021 году. Только «Вест Бромвич» (девять), «Ньюкасл» (семь) и «Саутгемптон» (четыре) заработали меньше очков с начала года.