Менди – единственный вратарь в истории, сыгравший на ноль в АПЛ более чем в половине матчей

«Челси» победил «Ливерпуль» на выезде (1:0) в матче 29-го тура АПЛ.

Вратарь лондонцев Эдуар Менди сыграл на ноль в 12-м матче чемпионата Англии из 22-х.

Менди – единственный из 210 вратарей, появлявшихся на поле как минимум в десяти играх АПЛ, кто не пропустил более чем в половине матчей.