Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Менди – единственный вратарь в истории, сыгравший на ноль в АПЛ более чем в половине матчей

    «Челси» победил «Ливерпуль» на выезде (1:0) в матче 29-го тура АПЛ.

    Вратарь лондонцев Эдуар Менди сыграл на ноль в 12-м матче чемпионата Англии из 22-х.

    Менди – единственный из 210 вратарей, появлявшихся на поле как минимум в десяти играх АПЛ, кто не пропустил более чем в половине матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3088

      АртурZaСМ 11 часов назад

      Кепа читает эту новость, вытирая слёзы и сморкаясь в носовой платок...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2719

      Dgad > АртурZaСМ 9 часов назад

      Кепа его тренер)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru