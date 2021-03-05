Менди – единственный вратарь в истории, сыгравший на ноль в АПЛ более чем в половине матчей

«Челси» победил «Ливерпуль» на выезде (1:0) в матче 29-го тура АПЛ.
Вратарь лондонцев Эдуар Менди сыграл на ноль в 12-м матче чемпионата Англии из 22-х.
Менди – единственный из 210 вратарей, появлявшихся на поле как минимум в десяти играх АПЛ, кто не пропустил более чем в половине матчей.
- «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ.
- Только «Манчестер Сити» заработал в АПЛ больше очков, чем «Челси» при Тухеле.
- Лондонский клуб еще не проигрывал при Тухеле. В десяти матчах команда одержала семь побед.
Источник: Opta