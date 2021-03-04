«Ростов» опроверг, что просил у «Спартака» 18 миллионов за Норманна

В «Ростове» отреагировали на заявление спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о финансовых требованиях донского клуба по трансферу полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее функционер из столичной команды сказал, что норвежца нереально купить из-за запрашиваемой стоимости в размере 18 миллионов евро.

«Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку о том, что игрок продается. Норманн нужен «Ростову», Маттиас очень важный для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на него очень рассчитываем и в этом, и в следующих сезонах.

«Ростов» ничего не просил ни у «Спартака», ни у любого другого клуба за трансфер Норманна – мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов. Это не соответствует действительности.

В то же время мы не скрываем, что к нашему полузащитнику есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, но говорить как о переговорах, так и о сумме, можно будет только после поступления официального предложения», – заявил глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько.