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    «Ростов» опроверг, что просил у «Спартака» 18 миллионов за Норманна

    В «Ростове» отреагировали на заявление спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о финансовых требованиях донского клуба по трансферу полузащитника Матиаса Норманна.

    Ранее функционер из столичной команды сказал, что норвежца нереально купить из-за запрашиваемой стоимости в размере 18 миллионов евро.

    «Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку о том, что игрок продается. Норманн нужен «Ростову», Маттиас очень важный для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на него очень рассчитываем и в этом, и в следующих сезонах.

    «Ростов» ничего не просил ни у «Спартака», ни у любого другого клуба за трансфер Норманна – мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов. Это не соответствует действительности.

    В то же время мы не скрываем, что к нашему полузащитнику есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, но говорить как о переговорах, так и о сумме, можно будет только после поступления официального предложения», – заявил глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько.

    • В текущем сезоне Норманн забил один гол и сделал два ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    04.03.2021 23:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +725

      Чехов на Садовой 7 часов назад

      Придурок... Федун, неужели нельзя всёже найти нормального директора? То Газизов, то Попов...

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      Рейтинг: +14277

      derrik2000 7 часов назад

      Значит, разговор шёл "в кафе за рюмкой чая", т. е. так... информационно-шутейный.
      А Попов уже растрепал "на всю Ивановскую", что, мол, "Ростов" обнаглел: за ТАКОЕ БАБЛИЩЕ хочет Спартаку Норманна продать.

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