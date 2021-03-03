«Астон Вилла» – лидер сезона АПЛ по выездным сухим матчам

«Астон Вилла» в текущем сезоне АПЛ провела восемь матчей в гостях на ноль. Это лучший показатель в турнире.

Если они проведут еще один такой матч, то установят личный рекорд: никогда в высшем дивизионе чемпионата Англии они не проводили девять выездных встреч в сезоне на ноль.