«Астон Вилла» – лидер сезона АПЛ по выездным сухим матчам

«Астон Вилла» в текущем сезоне АПЛ провела восемь матчей в гостях на ноль. Это лучший показатель в турнире.
Если они проведут еще один такой матч, то установят личный рекорд: никогда в высшем дивизионе чемпионата Англии они не проводили девять выездных встреч в сезоне на ноль.
- В эти минуты «Астон Вилла» играет в гостях против «Шеффилд Юнайтед».
- Бирмингемцы идут в таблице на 9-м месте.
- В прошлом сезоне АПЛ «Астон Вилла» обеспечила себе невылет в Чемпионшип только в последнем туре.
Источник: Бомбардир.ру