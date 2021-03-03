«Спартак» – о возвращении Промеса: «Клуб хорошо заработал на продаже футболок»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о росте прибыли от продаж футболок после возвращения Квинси Промеса в столичный клуб.
«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – цитирует Фетисова «Чемпионат».
- Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.
- Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
- Голландец провел полный матч с «Рубином».
Источник: «Чемпионат»