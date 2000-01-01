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    «Спартак» – о возвращении Промеса: «Клуб хорошо заработал на продаже футболок»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о росте прибыли от продаж футболок после возвращения Квинси Промеса в столичный клуб.

    «После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

    • Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.
    • Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
    • Голландец провел полный матч с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 4 минуты назад

      Федуна продайте.

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      Рейтинг: +45612

      portero 32 минуты назад

      Мы рады что клуб заработал на продаже. Но посмотрим как пройдёт возвращение...

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      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад

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      Рейтинг: +457

      dim29 1 час назад

      Кто о чём?!-о больной о здоровье.А то,что команда в крутом пике видимо похер,я так понимаю,главное футболки продать?!

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      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > dim29 1 час назад

      А причем здесь это ? Замечательно что Спартак развивает сопутствующие доходы , деньги от этого лишними не будут .

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      Рейтинг: +7366

      ivany4 1 час назад

      Ну и славненько.
      На футболках заработали, теперь все усилия на зарабатывание очков в предстоящих играх.

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      Рейтинг: +2726

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Ещё мясную лавку у входа на стадион Спартака можно открыть. Тогда к Промесу длинная очередь со всей Москвы гарантированно выстроится)

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      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 1 час назад

      Да , а отходы от производства и просрочку - бомжей подкормить )

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      Рейтинг: +14261

      derrik2000 2 часа назад

      Так, может, руководству клуба в полном составе лучше уйти в торговлю, а на их места придут настоящие профессионалы от футбола, любящие и весь российский (советский) футбол, и московский Спартак, в частности, желающие поднять ФК Спартак до настоящего европейского уровня не швыряя бабло направо-налево или, как другая крайность, не покупая за относительные копейки всякий мусор в Европе под видом "усиления состава" ???

      Если получилось в "купипродайке" срубить бабла, пусть и дальше ТОЛЬКО ЭТИМ и занимаются в другом, отдельном ООО или ЗАО?

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      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Нынешний футбол это бизнес и во всем мире клубы имеют неплохие деньги с продажи товаров с клубной символикой и вот только Спартаку это во вред , по " гениальному "мнению "derrik2000" , впрочем , что бы он не делал - всё плохо .

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