«Спартак» – о возвращении Промеса: «Клуб хорошо заработал на продаже футболок»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о росте прибыли от продаж футболок после возвращения Квинси Промеса в столичный клуб.

«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – цитирует Фетисова «Чемпионат».