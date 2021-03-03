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  • «Спартак» – о возвращении Промеса: «Клуб хорошо заработал на продаже футболок»

«Спартак» – о возвращении Промеса: «Клуб хорошо заработал на продаже футболок»

3 марта 2021, 16:25
15

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о росте прибыли от продаж футболок после возвращения Квинси Промеса в столичный клуб.

«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

  • Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.
  • Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
  • Голландец провел полный матч с «Рубином».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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derrik2000
1614780768
Так, может, руководству клуба в полном составе лучше уйти в торговлю, а на их места придут настоящие профессионалы от футбола, любящие и весь российский (советский) футбол, и московский Спартак, в частности, желающие поднять ФК Спартак до настоящего европейского уровня не швыряя бабло направо-налево или, как другая крайность, не покупая за относительные копейки всякий мусор в Европе под видом "усиления состава" ??? Если получилось в "купипродайке" срубить бабла, пусть и дальше ТОЛЬКО ЭТИМ и занимаются в другом, отдельном ООО или ЗАО?
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ivany4
1614785936
Ну и славненько. На футболках заработали, теперь все усилия на зарабатывание очков в предстоящих играх.
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dim29
1614786134
Кто о чём?!-о больной о здоровье.А то,что команда в крутом пике видимо похер,я так понимаю,главное футболки продать?!
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karolinatymu
1614786766
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portero
1614788621
Мы рады что клуб заработал на продаже. Но посмотрим как пройдёт возвращение...
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vladimir-7
1614790321
Федуна продайте.
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Рубинище
1614791372
Оказывается футболки завалялись, поэт вернули Антоху..анекдот
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dim29
1614820748
мне вот интересно Парни,Мужи,-ну раз уж посетили ветку ,,Спартака,-или новость о нём,,Вы хоть немного Уважайте людей которые сопереживают,иначе мы так скатимся до уровня пуделя,т к он розовый,а потому это херово-оно короче.
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