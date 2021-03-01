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    Блогер Спиряков: «Adidas в первый день продал больше маек «Амкала», чем маек сборной России на ЧМ»

    Видеоблогер Евгений Спиряков в интервью «Голу» порассуждал о закрытости российских клубов, приведя в пример ситуацию с продажей атрибутики.

    • Спиряков провел зимний сбор с «Уралом» в ОАЭ.
    • Блогер принял участие в товарищеском матче против «Ливы» (2:1), не пропустив за 20 минут на поле.

    «Куча мелочей, которые нифига не мелочи. Поэтому мерч «Амкала» был продан за три дня. Sold Out. В первый день adidas продал больше маек «Амкала», чем маек сборной России на чемпионате мира.

    Мы пока другие. Возможно, все поменяется. Поэтому в России все клубы закрытые, просто у «Урала» оказался открытый тренер вратарей», – сказал Спиряков.

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    Источник: «Гол»

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    01.03.2021 22:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj 6 часов назад

      извините видно через чур стар тал, думал это просто опечатка у новостника и он пишет за ФК "Амкар" ))
      Ну удачи парням в продаже маек, что уж там.

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      Рейтинг: +991

      Ziklop 20 часов назад

      команда "кала" вам Дзюба подойдёт, ваш рейтинг зашкалит

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