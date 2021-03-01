Блогер Спиряков: «Adidas в первый день продал больше маек «Амкала», чем маек сборной России на ЧМ»

Видеоблогер Евгений Спиряков в интервью «Голу» порассуждал о закрытости российских клубов, приведя в пример ситуацию с продажей атрибутики.

Спиряков провел зимний сбор с «Уралом» в ОАЭ.

Блогер принял участие в товарищеском матче против «Ливы» (2:1), не пропустив за 20 минут на поле.

«Куча мелочей, которые нифига не мелочи. Поэтому мерч «Амкала» был продан за три дня. Sold Out. В первый день adidas продал больше маек «Амкала», чем маек сборной России на чемпионате мира.

Мы пока другие. Возможно, все поменяется. Поэтому в России все клубы закрытые, просто у «Урала» оказался открытый тренер вратарей», – сказал Спиряков.

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