Milan News: Ибрагимович может пропустить оба матча с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил очередную травму.
39-летний форвард повредил приводящую мышцу левого бедра. Через десять дней швед пройдет новое медобследование.
Таким образом, Ибрагимович точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 11 марта.
Весьма вероятно, что шведский форвард не поможет «Милану и во второй игре, которая запланирована на 18 марта.
- Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах текущего сезона Серии А.
- Его контракт с «Миланом» истекает летом 2021 года.
Источник: Milan News
Новостной сайт о "Милане". Аудитория в твиттере - больше 100 тысяч подписчиков.