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    Milan News: Ибрагимович может пропустить оба матча с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил очередную травму.

    39-летний форвард повредил приводящую мышцу левого бедра. Через десять дней швед пройдет новое медобследование.

    Таким образом, Ибрагимович точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 11 марта.

    Весьма вероятно, что шведский форвард не поможет «Милану и во второй игре, которая запланирована на 18 марта.

    • Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах текущего сезона Серии А.
    • Его контракт с «Миланом» истекает летом 2021 года.

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    Источник: Milan News

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    01.03.2021 18:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 23 часа назад

      Во вчерашней игре это не было заметно. Хотя его и заменили. Здоровья Златану!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2405

      Oldtrafford83 1 марта, 18:55

      Для МЮ новость хорошая,Златану здоровья:)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      LOKOfanatik19 > Oldtrafford83 21 час назад

      Фан Мю, но прям хотелось видеть "Бога" в старте, жаль. Конечно же Здоровья....!!!

      1
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      Рейтинг: +2405

      Oldtrafford83 > LOKOfanatik19 12 часов назад

      Я тоже хотел чтобы он приехал на ОТ,может к ответке восстановится)

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