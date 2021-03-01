Milan News: Ибрагимович может пропустить оба матча с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил очередную травму.

39-летний форвард повредил приводящую мышцу левого бедра. Через десять дней швед пройдет новое медобследование.

Таким образом, Ибрагимович точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 11 марта.

Весьма вероятно, что шведский форвард не поможет «Милану и во второй игре, которая запланирована на 18 марта.