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  • Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рубину», Головин сделал два ассиста в матче с «Брестом»

Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рубину», Головин сделал два ассиста в матче с «Брестом»

1 марта 2021, 02:18

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В 2021 году у Головина голевые действия каждые 32 минуты. Это лучший результат в Лиге 1

Источник: «Бомбардир»
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