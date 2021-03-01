Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рубину», Головин сделал два ассиста в матче с «Брестом»

«СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра
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«Шальке» уволил Гросса и его помощников. У клуба одна победа в 23 матчах Бундеслиги
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