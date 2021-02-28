Metaratings: Рангник в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА

ЦСКА в конце 2020 года выходил на немецкого тренера Ральфа Рангника. Однако он даже отказался вступать в переговоры, так как ждет предложения из топ-5 лиг Европы.

В то же время сообщается, что в январе 2021 года Рангник отказался возглавить «Челси». Дело в том, что лондонцы предлагали немцу контракт только до лета.