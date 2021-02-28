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    Metaratings: Рангник в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА

    ЦСКА в конце 2020 года выходил на немецкого тренера Ральфа Рангника. Однако он даже отказался вступать в переговоры, так как ждет предложения из топ-5 лиг Европы.

    В то же время сообщается, что в январе 2021 года Рангник отказался возглавить «Челси». Дело в том, что лондонцы предлагали немцу контракт только до лета.

    • Контракт нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко истекает летом.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ 2-м.
    • Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», который он тренировал в 2018-2019 годах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    28.02.2021 19:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 16:01

      Все будет зависеть от конечных результатов работы Гончаренко.

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      Рейтинг: +186

      isakkobelini 1 марта, 09:57

      Гончаренко метлой гнать надо

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      Рейтинг: +2846

      general.lizyukov 28 февраля, 23:00

      Кто это такой вообще?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11358

      Cules2013 > general.lizyukov 1 марта, 07:59

      охохх, ну вы даёте. Рангник - живая легенда немецкого тренерского цеха. Тедеско просто школьник по сравнению с ним. Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА.
      Рагник доводил до 1/2 ЛЧ Шальке, брал Кубок и Суперкубок Германии, сделал из 3-лигового Хоффенхайма за несколько сезонов команду, занявшую 7 место в Бундеслиге. Все успехи Лейпцига до Нагельсманна - это тоже он.

      3
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      Рейтинг: +2846

      general.lizyukov > Cules2013 21 час назад

      Т.е., немкий тренер местного пошиба? Никаких серьёзных трофеев?
      Мы как-то Рамоса приглашали, только без толку. А Рамос всё-таки ЛЧ брал.

      0
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 > general.lizyukov 8 часов назад

      в том-то и дело, что Рангник умеет поднимать команды-середняки и ниже, и приводить к большому успеху. А ЦСКА по европейским меркам - середняк, сейчас даже ниже этого уровня. Откуда такие вот упования на топ-менеджеров? У них свои методы и свои запросы.

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      Рейтинг: +2312

      Nerlinger 28 февраля, 22:33

      Бердыева !!!! И в евроКубках ещё ЦСКА пошумит !!!

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      Рейтинг: +19300

      bset 28 февраля, 20:36

      Летом будут перемены. Вряд ли с Ганчаренко будут продлевать контракт.

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      Рейтинг: +630

      ZEVS71 > bset 28 февраля, 20:45

      Если Гончаренко поменяют прямо сейчас, хуже не будет

      2
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > ZEVS71 28 февраля, 21:35

      Только если по обоюдному согласию, но нет замены.

      0
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      Рейтинг: +3108

      raritet 28 февраля, 20:32

      Думаю, достаточно было бы просто Леню вернуть в свою качалку и никакого Рангника, при глубоком к нему уважении, не нужно.

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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > raritet 28 февраля, 21:33

      Вот и я с таким предложением полностью согласен.

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