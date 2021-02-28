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  • Metaratings: Иосифов и «Локомотив» не могут договориться о новом контракте. За игроком следят «Зенит» и ЦСКА

Metaratings: Иосифов и «Локомотив» не могут договориться о новом контракте. За игроком следят «Зенит» и ЦСКА

28 февраля 2021, 14:25
22

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не может договориться с клубом о продлении контракта. Переговоры зашли в тупик.

По информации Metaratings, руководство москвичей на время переговоров исключило 19-летнего футболиста из состава.

Агентом Иосифова выступает его отец, чьи финансовые запросы не устаивают «Локомотив».

Сообщается, что на 19-летнего вингера уже выходили представители «Зенита» и ЦСКА, но им также не удалось договориться с отцом футболиста. Не исключено, что Иосифов останется в «Локомотиве».

  • Иосифов провел четыре матча в текущем сезоне РПЛ.
  • 19-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит ЦСКА Иосифов Никита
Комментарии (22)
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Olymp2
1614511775
С Иосифами, как и с Исааками и Мойшами, на счет денег всегда тяжко договориться...
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серега кашин
1614511886
сам и его отец никто в футболе а понты колотят мама не горюй
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Hektor 84
1614511993
Журналюшки решили пропиарить парня?
Ответить
zra78
1614512145
Как отец за агента,всегда мало денег...
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Маленький
1614512557
У зенита, ЦСКА и локо не хватает денег. Сколько ж он просит то?
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BarStep
1614512888
Могут остаться, как та бабка, - у разбитого корыта))
Ответить
PAREVG.
1614518264
Ну отец - понятно, хочет как можно больше, НО, чтобы Зениту не удалось договориться... Иосифов старший, сына с Месси не спутал??? И, почему не написали, чего хочет сам игрок???
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фанат джигурды
1614522380
Это же сколько Иося старший денег просит, что, аж, у газпрома договориться не получилось? Просто интересно: во сколько нынче оцениваются целых 4 игры в старте.
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Garrincha58
1614529169
уберите лимит и эти малокососы сами будут проситься дАже в ФНЛ
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isakkobelini
1614581473
Как бы локо на те же грабли не наступил, что и с Кварацхелией
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