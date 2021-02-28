Metaratings: Иосифов и «Локомотив» не могут договориться о новом контракте. За игроком следят «Зенит» и ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не может договориться с клубом о продлении контракта. Переговоры зашли в тупик.

По информации Metaratings, руководство москвичей на время переговоров исключило 19-летнего футболиста из состава.

Агентом Иосифова выступает его отец, чьи финансовые запросы не устаивают «Локомотив».

Сообщается, что на 19-летнего вингера уже выходили представители «Зенита» и ЦСКА, но им также не удалось договориться с отцом футболиста. Не исключено, что Иосифов останется в «Локомотиве».