Metaratings: Иосифов и «Локомотив» не могут договориться о новом контракте. За игроком следят «Зенит» и ЦСКА

Как бы локо на те же грабли не наступил, что и с Кварацхелией
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не может договориться с клубом о продлении контракта. Переговоры зашли в тупик.
По информации Metaratings, руководство москвичей на время переговоров исключило 19-летнего футболиста из состава.
Агентом Иосифова выступает его отец, чьи финансовые запросы не устаивают «Локомотив».
Сообщается, что на 19-летнего вингера уже выходили представители «Зенита» и ЦСКА, но им также не удалось договориться с отцом футболиста. Не исключено, что Иосифов останется в «Локомотиве».
- Иосифов провел четыре матча в текущем сезоне РПЛ.
- 19-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов.