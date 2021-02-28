Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Metaratings: Иосифов и «Локомотив» не могут договориться о новом контракте. За игроком следят «Зенит» и ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не может договориться с клубом о продлении контракта. Переговоры зашли в тупик.

    По информации Metaratings, руководство москвичей на время переговоров исключило 19-летнего футболиста из состава.

    Агентом Иосифова выступает его отец, чьи финансовые запросы не устаивают «Локомотив».

    Сообщается, что на 19-летнего вингера уже выходили представители «Зенита» и ЦСКА, но им также не удалось договориться с отцом футболиста. Не исключено, что Иосифов останется в «Локомотиве».

    • Иосифов провел четыре матча в текущем сезоне РПЛ.
    • 19-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 14:25
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      isakkobelini 1 марта, 09:51

      Как бы локо на те же грабли не наступил, что и с Кварацхелией

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 20:51

      зачем он нужен если у него с его папашкой деньги на первом месте а не футбол а парню всего 19 лет это ппц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. > вальтер 79 28 февраля, 21:46

      Про игрока как раз не пишут, переговоры ведет агент, в данном случае его отец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12245

      Garrincha58 28 февраля, 19:19

      уберите лимит и эти малокососы сами будут проситься дАже в ФНЛ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. > Garrincha58 28 февраля, 20:02

      Уберите лимит, и в РПЛ вообще не будет Россиян.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      фанат джигурды > PAREVG. 28 февраля, 20:56

      Будут уроженцы Лагоса, Габороне, Дакара и т.п., потому что здесь платить будут явно больше, чем 140$.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. > фанат джигурды 28 февраля, 21:30

      Вот и я о том, будет по полю бегать 22 мартыхая. Я помню как перед введением лимита, за Динамо в основе выходили 11 португальцев.

      А если сейчас отменить, то Зенит станет напоминать сборную мира, и начнется элементарное соревнование кошельков, команды побогаче продолжат покупать игроков с именем, а те что победнее - хлам из стран африки и латинской америки, большинство из которых на родине играют за еду, а здесь им будут еще и платить.
      Селюк день отмены лимита, станет отмечать как праздник мирового маштаба. он просто озолотится на своих мартыхаях.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      фанат джигурды > PAREVG. 28 февраля, 21:58

      Нашу лигу спасёт только потолок зарплат. От него одни плюсы:
      - Не надо платить много игрокам(экономия)
      - Игроки будут рваться в Европу (совершенствование)
      - Игроки будут рвать ж... в еврокубках (чтоб заметили в Европе)
      - Если будет много старающихся себя показать- будут выдавать хороший результат и, возможно, не будет такого позора, как в том году в ЕК.
      - Перестав много платить игрокам, клубы перестанут повторять путь Томи, Амкара, Тамбова из Мордовии.
      Ещё нужно немного снизить требования к стадионам- вон в еврокубках балканские команды (и не только они) играют на суперстадионах? Сборная Латвии вообще играет на стадионе без одной центральной трибуны)))

      Ерунду, наверное пишу, спортчиновники лучше всё знают и понимают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. > фанат джигурды 28 февраля, 22:10

      Да, потолок зарплат какую-то пользу принесет, но под этот потолок, мало хороших легионеров приедет, а вот если сделать как в хоккее, в КХЛ есть единый потолок зарплат, но, 3 игрока в каждой команде могут получать больше.
      Вот такой потолок, принесет реальную пользу, игроки буду выкладываться и на поле и на тренировках, чтобы попасть в эту тройку.
      И, как я писал ранее, легионеры, должны подать пример нашим игрокам, а не играть вместо них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      фанат джигурды 28 февраля, 17:26

      Это же сколько Иося старший денег просит, что, аж, у газпрома договориться не получилось?

      Просто интересно: во сколько нынче оцениваются целых 4 игры в старте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:33

      Николич накупил всякого г-на, бабки уже распилены, о чем разговор? Надо нового покупать и снова пилить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. 28 февраля, 16:17

      Ну отец - понятно, хочет как можно больше, НО, чтобы Зениту не удалось договориться...
      Иосифов старший, сына с Месси не спутал???
      И, почему не написали, чего хочет сам игрок???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 > PAREVG. 28 февраля, 17:34

      Конечно, конкретики нет, ни сколько хочет папаша и на что
      согласен сам игрок. Аналогичные случаи были с такими
      папашами и они заканчивались неудачно для игрока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      PAREVG. > vladimir-7 28 февраля, 20:07

      Если честно, из аналогичных случаев, могу вспомнить только Сычева.
      Не договорились со Спартаком, улетел в Марсель, далее Локо...
      В общем все неплохо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 > PAREVG. 1 марта, 08:47

      Было и с Панченко, который хотел в ЦСКА, а папаша его
      считал, что мальчик достоин большего, устроил в Динамо
      и далее в тульский Арсенал, да и у Кокорина папаша
      занимался выгодным для себя и сына трудоустройством.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12057

      KLIM777 28 февраля, 15:10

      конечно это главная новость)) какой-то обсос не может развести на бабки))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. 28 февраля, 14:49

      Таки на Даню Шамкина ..
      Гешефт что надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4560

      BarStep 28 февраля, 14:48

      Могут остаться, как та бабка, - у разбитого корыта))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      Маленький 28 февраля, 14:42

      У зенита, ЦСКА и локо не хватает денег. Сколько ж он просит то?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru