Макаров: «Рубин» вернул долг «Спартаку»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Дубль оформил Джордже Деспотович.

«Поздравляю болельщиков и всех, кто в нас верил, с победой. Важная для нас и тяжелая победа. Эмоций много. После первого круга мы должны были вернуть свой долг, в той игре была случайность. И в этом матче мы доказали, что команда, единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают», – сказал Макаров.

«Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.

«Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.

«Рубин» идет в РПЛ 7-м.

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