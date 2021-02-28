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    Макаров: «Рубин» вернул долг «Спартаку»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Дубль оформил Джордже Деспотович.

    «Поздравляю болельщиков и всех, кто в нас верил, с победой. Важная для нас и тяжелая победа. Эмоций много. После первого круга мы должны были вернуть свой долг, в той игре была случайность. И в этом матче мы доказали, что команда, единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают», – сказал Макаров.

    • «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.
    • «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.
    • «Рубин» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    28.02.2021 18:42
    Комментарии13
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV 1 марта, 14:16

      "мы не спартак"

      0
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      Рейтинг: +13810

      alarm 28 февраля, 19:13

      отодрали хрюканов. причём, самым позорным образом!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2476

      lordmrv > alarm 28 февраля, 19:48

      согласен, позорным, при помощи судьи. зато бакланы (синонимы: бомжи, немытые, болотный гнус, радужные и т.д.) выудили ничейку при помощи того судьи как и было всегда)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +13810

      alarm > lordmrv 28 февраля, 19:56

      в любой непонятной ситуации необходимо визжать про судей. ну а что ещё остаётся косорылым)) так что давай визжи ещё. и ПОГРОМЧЕ! гы-гы

      5
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      ...
      Рейтинг: +3569

      mopecekca > alarm 28 февраля, 19:57

      дрочил, когда матч смотрел?

      4
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      Рейтинг: +5864

      "supermax" > mopecekca 28 февраля, 20:45

      и плакал....ахах

      3
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      Рейтинг: +13810

      alarm > "supermax" 1 марта, 00:09

      потому что мне дрочила твоя мамка - а не его. при этом рыдала, глядя на игру спартака. не скажу, что я остался доволен.

      3
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > alarm 1 марта, 00:34

      гы-гы-гы!))))

      3
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      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод > mopecekca 1 марта, 08:05

      Твоё желание быть не одиноким в этом занятии понятно , но ты лучше среди своих поспрашивай - поищи "единомышленников" .

      2
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      Рейтинг: +5864

      "supermax" > alarm 1 марта, 09:19

      твое подсознание дало о себе знать...ты либо школьник. либо хачик....но как по мне ты - шалава...причем на троечку

      2
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      Рейтинг: +11710

      JTherry > lordmrv 1 марта, 09:44

      а чего можно ожидать от Лампочкина, у которого начальник Илюхина, замдиректора газпрома и исполнительный директор зенита... тут, похоже, есть конфликт интересов, причем явный...

      1
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      Рейтинг: +3569

      mopecekca > пьяныйхоровод 1 марта, 18:39

      одиноких тут нет...весь мир увидел видосик вашего игрочишки... он не с зенита, случайно?)

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      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод > mopecekca 1 марта, 19:55

      Он делал так , как научили его в одной спорт-академии .

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