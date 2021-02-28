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    Сайманов – после победы над «Спартаком»: «Хвича как будто из другой лиги»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился эмоциями после матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Дубль оформил форвард Джордже Деспотович.

    «Хвича Кварацхелия, Деспот, Денис Макаров – вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.
    • «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.
    • «Рубин» идет в РПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    28.02.2021 18:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 1 марта, 00:48

      Не Хвича из другой лиги, а Маслов и Джикия из дворовой лиги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 28 февраля, 21:23

      Лучший в Рубине все таки был Деспотович.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2476

      lordmrv 28 февраля, 19:45

      Хвича действительно в этой игре красавец! Деспот - игра на хороших отскоках, но на то и хороший нап, чтобы их принимать. Макаров - кто это?

      1
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 19:26

      Что они пиарят свою хвичу? Не стабильный бегунок. Одну игру сыграет хорошо, а четыре игры тишина.

      2
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      Рейтинг: +425

      Brabus71 28 февраля, 18:39

      Шикарно,как от стоячих...

      1
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 > Brabus71 28 февраля, 19:25

      Завали хлебало! Иди свой Краснодар комментируй.

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      Рейтинг: +752

      Хейтер Аларм 28 февраля, 18:16

      хоспаде, ну обыграл он двух челов и че? задрали уже его восхвалять и пиарить

      3
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      Рейтинг: +1959

      Валерий2705 > Хейтер Аларм 28 февраля, 18:40

      Он не первый раз обыгрывает двоих. И дриблинг и продвижение мяча у него действительно выше уровня РПЛ.

      4
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