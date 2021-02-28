Сайманов – после победы над «Спартаком»: «Хвича как будто из другой лиги»

Не Хвича из другой лиги, а Маслов и Джикия из дворовой лиги.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился эмоциями после матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Дубль оформил форвард Джордже Деспотович.
«Хвича Кварацхелия, Деспот, Денис Макаров – вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги», – сказал Сайманов.
- «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.
- «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.
- «Рубин» идет в РПЛ 7-м.
Рустем Сайманов: «Хвича, Деспот, Макаров – вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги».Как думаете, из какой Лиги наш Хвича? pic.twitter.com/8FAJxJAJzM— «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2021