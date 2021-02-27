Николич – об удалении в игре с ЦСКА: «Если бы мне рассказали регламент, я бы не был таким эмоциональным»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своем удалении в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Сербу показали две желтые карточки.

«Чуть-чуть поговорили с резервным арбитром. Ничего страшного не случилось. Я обычно контролирую эмоции, но иногда их надо продемонстрировать. Не хочу комментировать эпизод с пенальти. У нас было совещание с судейским комитетом перед началом сезона. Там говорили о новых правилах. Возможно, пенальти был. Сейчас это неважно, но надо знать точно. Тогда бы я не был таким эмоциональным, если мне расскажут регламент. Такое не в первый раз, но в предыдущий раз мне сказали по-другому», – сказал Николич.