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    Николич – об удалении в игре с ЦСКА: «Если бы мне рассказали регламент, я бы не был таким эмоциональным»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своем удалении в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Сербу показали две желтые карточки.

    «Чуть-чуть поговорили с резервным арбитром. Ничего страшного не случилось. Я обычно контролирую эмоции, но иногда их надо продемонстрировать. Не хочу комментировать эпизод с пенальти. У нас было совещание с судейским комитетом перед началом сезона. Там говорили о новых правилах. Возможно, пенальти был. Сейчас это неважно, но надо знать точно. Тогда бы я не был таким эмоциональным, если мне расскажут регламент. Такое не в первый раз, но в предыдущий раз мне сказали по-другому», – сказал Николич.

    • Назначенный пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
    • Николич не сможет присутствовать на скамейке в следующем матче.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.02.2021 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 27 февраля 2021, 23:49

      Локомотиву нужно нанять рассказчика для Николича. А то так и будет ни хрена не понимать

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      Рейтинг: +1897

      Aston > Бриг 28 февраля 2021, 03:00

      Ага,и бомжам,чтобы вещать о всех правилах,благодаря которым они не могут ни хера выиграть

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