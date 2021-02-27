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  • Николич – об удалении в игре с ЦСКА: «Если бы мне рассказали регламент, я бы не был таким эмоциональным»

Николич – об удалении в игре с ЦСКА: «Если бы мне рассказали регламент, я бы не был таким эмоциональным»

27 февраля 2021, 23:36
2

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своем удалении в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Сербу показали две желтые карточки.

«Чуть-чуть поговорили с резервным арбитром. Ничего страшного не случилось. Я обычно контролирую эмоции, но иногда их надо продемонстрировать. Не хочу комментировать эпизод с пенальти. У нас было совещание с судейским комитетом перед началом сезона. Там говорили о новых правилах. Возможно, пенальти был. Сейчас это неважно, но надо знать точно. Тогда бы я не был таким эмоциональным, если мне расскажут регламент. Такое не в первый раз, но в предыдущий раз мне сказали по-другому», – сказал Николич.

  • Назначенный пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
  • Николич не сможет присутствовать на скамейке в следующем матче.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Николич Марко
Комментарии (2)
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Бриг
1614458956
Локомотиву нужно нанять рассказчика для Николича. А то так и будет ни хрена не понимать
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