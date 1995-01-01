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    Гинер и Прядкин избраны вице-президентами РФС

    Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание исполкома РФС , в ходе которого были избраны вице-президенты союза.

    Ими стали бизнесмен Игорь Каменской, президент РПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» Денис Соловьев.

    Первым вице-президентом РФС был переизбран Никита Симонян.

    В бюро исполкома РФС вошли Симонян, Гинер, Илюхина, Прядкин, Каменской, Соловьев и глава союза Александр Дюков.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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