Гинер и Прядкин избраны вице-президентами РФС

Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание исполкома РФС , в ходе которого были избраны вице-президенты союза.

Ими стали бизнесмен Игорь Каменской, президент РПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» Денис Соловьев.

Первым вице-президентом РФС был переизбран Никита Симонян.

В бюро исполкома РФС вошли Симонян, Гинер, Илюхина, Прядкин, Каменской, Соловьев и глава союза Александр Дюков.