«Спартак» – «Рубин»: при Лапочкине москвичи выиграли 76% матчей

28 февраля состоится матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Встречу обслужит в поле Сергей Лапочкин. При нем москвичи выиграли 22 матча, четыре раза уступили, трижды была ничья (процент побед – 76).

В Москве «Спартак» при Лапочкине проиграл только раз – в прошлом году «Краснодару» (0:1).

Лапочкин впервые в сезоне отработает на матче «Спартака».

«Спартак» в случае победы может подняться на 2-е место.

«Рубин», если выиграет, может подняться на 6-ю строчку.

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