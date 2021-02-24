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    «Спартак» – «Рубин»: при Лапочкине москвичи выиграли 76% матчей

    28 февраля состоится матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Встречу обслужит в поле Сергей Лапочкин. При нем москвичи выиграли 22 матча, четыре раза уступили, трижды была ничья (процент побед – 76).

    В Москве «Спартак» при Лапочкине проиграл только раз – в прошлом году «Краснодару» (0:1).

    • Лапочкин впервые в сезоне отработает на матче «Спартака».
    • «Спартак» в случае победы может подняться на 2-е место.
    • «Рубин», если выиграет, может подняться на 6-ю строчку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2021 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20177

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Провокационная статистика.

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