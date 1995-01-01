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    Тухель: «Челси» не дал «Атлетико» ни вздохнуть, ни выйти в контратаку»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Мы знали, что они готовы держать восемь человек в штрафной и терпеть. Намеревались поддерживать высокую интенсивность. Это нам отлично удалось. Не давали им ни вздохнуть, ни выйти в контратаку.

    Результат стал нам прекрасной наградой. Вскрыть такую оборону, как у «Атлетико», это сложнейшая задача», – сказал Тухель.

    • «Челси» победил со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру.
    • Ответная игра команд пройдет 17 марта.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1011

      кто там 55 минут назад

      Тухель: «Челси» не дал «Атлетико» ни вздохнуть, ни пёрнуть» как говорится.

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