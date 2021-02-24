Тухель: «Челси» не дал «Атлетико» ни вздохнуть, ни выйти в контратаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы знали, что они готовы держать восемь человек в штрафной и терпеть. Намеревались поддерживать высокую интенсивность. Это нам отлично удалось. Не давали им ни вздохнуть, ни выйти в контратаку.

Результат стал нам прекрасной наградой. Вскрыть такую оборону, как у «Атлетико», это сложнейшая задача», – сказал Тухель.