Тухель: «Челси» не дал «Атлетико» ни вздохнуть, ни выйти в контратаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Мы знали, что они готовы держать восемь человек в штрафной и терпеть. Намеревались поддерживать высокую интенсивность. Это нам отлично удалось. Не давали им ни вздохнуть, ни выйти в контратаку.
Результат стал нам прекрасной наградой. Вскрыть такую оборону, как у «Атлетико», это сложнейшая задача», – сказал Тухель.
- «Челси» победил со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру.
- Ответная игра команд пройдет 17 марта.
Источник: официальный сайт УЕФА