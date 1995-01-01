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    Роналдиньо – о смерти матери: «Благодарим всех за любовь и поддержку»

    Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал в инстаграме пост, посвященный своей матери. Мигелина Элои Дос Сантос умерла 21 февраля.

    «Я и моя семья благодарим всех вас за ту любовь и поддержку, которые мы получаем в это очень трудное время.

    Моя мать была источником силы и радости для всех, кто ее знал. Мы всегда будем использовать ее свет в нашей жизни. С той силой, которую она нам дала, мы продолжим наше путешествие. Спасибо», – написал Роналдиньо.

    • Мама Роналдиньо умерла от коронавируса.
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    Источник: инстаграм Роналдиньо

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +999

      Benifacto 1 час назад

      не ну явно в 71 ковидла....

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