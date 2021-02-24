Роналдиньо – о смерти матери: «Благодарим всех за любовь и поддержку»

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал в инстаграме пост, посвященный своей матери. Мигелина Элои Дос Сантос умерла 21 февраля.

«Я и моя семья благодарим всех вас за ту любовь и поддержку, которые мы получаем в это очень трудное время.

Моя мать была источником силы и радости для всех, кто ее знал. Мы всегда будем использовать ее свет в нашей жизни. С той силой, которую она нам дала, мы продолжим наше путешествие. Спасибо», – написал Роналдиньо.

Мама Роналдиньо умерла от коронавируса.

Женщине был 71 год.