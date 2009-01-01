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    IFFHS: Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке

    Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список игроков, которые провели больше всех матчей в ХХI веке.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил рейтинг – португалец вышел на поле 1047 раз. Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке.

    Вторым стал бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (974), третьим – защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес (969). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял восьмое место в рейтинге (902 матча).

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +797

      Радио1000шумеров 18 минут назад

      Молодчага. Как лягушатники в финале ЧЕ-2016 его ломали, твари, но все равно сборная Португалии выиграла. Месси тоже успеха, больше классных футболистов, больше отличного футбола) Надеюсь и наши Головины и Черышевы подтянутся и на такой уровень выйдут. А может даже и Дзюба))) Шутка, конечно, но надеяться надо)

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      Рейтинг: +2490

      AZ 1 час назад

      Что то старика Буффона не видно тут...

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      Рейтинг: +108

      Руслан ДСЛЦЗ > AZ 23 минуты назад

      он много в 20 веке еще отыграл

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