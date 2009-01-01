IFFHS: Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке

Молодчага. Как лягушатники в финале ЧЕ-2016 его ломали, твари, но все равно сборная Португалии выиграла. Месси тоже успеха, больше классных футболистов, больше отличного футбола) Надеюсь и наши Головины и Черышевы подтянутся и на такой уровень выйдут. А может даже и Дзюба))) Шутка, конечно, но надеяться надо)
Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список игроков, которые провели больше всех матчей в ХХI веке.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил рейтинг – португалец вышел на поле 1047 раз. Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке.
Вторым стал бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (974), третьим – защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес (969). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял восьмое место в рейтинге (902 матча).