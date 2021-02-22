Зиньковский – о карьере в Европе: «Будем надеяться, что заберут»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский порассуждал о возможном переходе в европейский клуб.

– Были разговоры, что ты покинешь команду этой зимой. До закрытия зимнего трансферного окна осталось три дня, можно ли сказать, что ты точно остаешься в «Крыльях» до конца сезона?

– Да, на данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну только если чего-то страшного не произойдет. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

– Как ты отнесся к слухам об интересе «Витесса»?

– Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь, вот-вот там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом – бац и все, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.

– Но ментально ты готов уезжать за границу в ближайшем будущем?

– Думаю, что готов, а там как срастется. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать все-таки, был бы рад.