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  • Зиньковский – о карьере в Европе: «Будем надеяться, что заберут»

Зиньковский – о карьере в Европе: «Будем надеяться, что заберут»

22 февраля 2021, 22:40
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский порассуждал о возможном переходе в европейский клуб.

– Были разговоры, что ты покинешь команду этой зимой. До закрытия зимнего трансферного окна осталось три дня, можно ли сказать, что ты точно остаешься в «Крыльях» до конца сезона?

– Да, на данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну только если чего-то страшного не произойдет. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

– Как ты отнесся к слухам об интересе «Витесса»?

– Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь, вот-вот там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом – бац и все, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.

– Но ментально ты готов уезжать за границу в ближайшем будущем?

– Думаю, что готов, а там как срастется. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать все-таки, был бы рад.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с января 2019 года.
  • Хавбек провел 69 матчей, забил 11 голов и сделал 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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АКС-74У
1614429602
Как же задолбали наши журналюги своими дебильным вопросами, которые сбивают игроков с пути истинного. Который состоит в том, что футболист должен полностью выкладываться за клуб, который ему платит, а если здорово проявишь себя - тебя заметят и предложат более выгодные условия.
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Hektor 84
1614499382
И тебя вылечат)))
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