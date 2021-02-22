«В Химках холодно, но матч состоится!» «Химки» и «Крылья Советов» сыграют при -11 градусах

Матч 1/8 финала Кубка России «Химки» – «Крылья Советов» состоится, несмотря на низкую температуру в Москве и области. Об этом сообщила пресс-служба «Химок».

«– 11°. В Химках холодно, но значение термометра в пределах допустимого. Матч состоится!» – написали «Химки» в твиттере.

Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее РФС перенес матч между «Уфой» и «Уралом» с 22 февраля на 3 марта из-за низкой температуры.