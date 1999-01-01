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    Артета допустил, что Эдегор останется в «Арсенале» после окончания аренды

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о полузащитнике Мартине Эдегоре. Летом он должен вернуться в «Реал» в связи с истечением срока аренды.

    «Мы должны максимально использовать время до лета, пока Эдегор точно в «Арсенале». Нужно использовать его качества. В конце сезона решим, будем ли продолжать сотрудничество. Это зависит не только от «Арсенала», – сказал Артета.

    • Норвежец провел 4 матча за «Арсенал».
    • Трансферная стоимость Эдегора – 40 миллионов евро.
    • «Арсенал» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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