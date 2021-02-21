Артета допустил, что Эдегор останется в «Арсенале» после окончания аренды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о полузащитнике Мартине Эдегоре. Летом он должен вернуться в «Реал» в связи с истечением срока аренды.
«Мы должны максимально использовать время до лета, пока Эдегор точно в «Арсенале». Нужно использовать его качества. В конце сезона решим, будем ли продолжать сотрудничество. Это зависит не только от «Арсенала», – сказал Артета.
- Норвежец провел 4 матча за «Арсенал».
- Трансферная стоимость Эдегора – 40 миллионов евро.
- «Арсенал» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: Goal