Артета допустил, что Эдегор останется в «Арсенале» после окончания аренды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о полузащитнике Мартине Эдегоре. Летом он должен вернуться в «Реал» в связи с истечением срока аренды.

«Мы должны максимально использовать время до лета, пока Эдегор точно в «Арсенале». Нужно использовать его качества. В конце сезона решим, будем ли продолжать сотрудничество. Это зависит не только от «Арсенала», – сказал Артета.