Metaratings: «Ростов» заплатит «Локомотиву» 35% от суммы следующего трансфера Тугарева

Стали известны новые подробности перехода нападающего Романа Тугарева из «Локомотива» в «Ростов».

По информации Metaratings, донской клуб обязан заплатить москвичам 35 процентов от суммы следующего трансфера игрока.

Покупка 22-летнего футболиста обошлась «Ростову» в 15 миллионов рублей.

Тугарев играл в команде Валерия Карпина с октября на правах аренды.

с октября на правах аренды. Форвард забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.

Тугарев: «Решающим фактором перехода в «Ростов» стало доверие руководства и Карпина»