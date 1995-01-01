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    Metaratings: «Ростов» заплатит «Локомотиву» 35% от суммы следующего трансфера Тугарева

    Стали известны новые подробности перехода нападающего Романа Тугарева из «Локомотива» в «Ростов».

    По информации Metaratings, донской клуб обязан заплатить москвичам 35 процентов от суммы следующего трансфера игрока.

    Покупка 22-летнего футболиста обошлась «Ростову» в 15 миллионов рублей.

    • Тугарев играл в команде Валерия Карпина с октября на правах аренды.
    • Форвард забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.

    Тугарев: «Решающим фактором перехода в «Ростов» стало доверие руководства и Карпина»

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    Источник: Metaratings

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