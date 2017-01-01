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    Геркус: «В России в большинстве отраслей нет частного капитала. Почему мы решили, что он будет в футболе?»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о роли государства в финансировании российского футбола.

    «Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.

    Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал.

    Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?», – сказал Геркус.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19161

      bset 33 минуты назад

      Проблема в том, что многие отрасли оправданно на обеспечении у государства, потому что несут хоть какую-то пользу для людей. Профессиональный футбол - это шоу. Зачем за шоу платить из бюджетных денег? Давайте тогда концерты Моргенштерна или Бузовой из бюджета будем оплачивать. Я понимаю, если бы спонсировали детский футбол, но отдавать миллионы долларов за контракты футболистам среднего качества - это перебор. А потом эти футболисты, опьяненные деньгами, бьют других людей, а в суде прикидываются малоимущими. А раз "экономика такая", значит надо с чего-то начинать. А то это же бред. Клубы не зарабатывают нормально, а зарплаты у футболистов заоблачные. Езжайте тогда за такую зарплату в Европу, либо соглашайтесь на сокращение зарплаты в десятки раз и играйте в России. Клуб заработал миллионы долларов - получай миллионы в качестве зарплаты. Заработал клуб копейки - получай копейки. Если не в состоянии заработать, иди получай образование и работать в другой отрасли. Ну в самом деле как дети.

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