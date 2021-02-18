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  • Геркус: «В России в большинстве отраслей нет частного капитала. Почему мы решили, что он будет в футболе?»

Геркус: «В России в большинстве отраслей нет частного капитала. Почему мы решили, что он будет в футболе?»

18 февраля 2021, 15:58
2

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о роли государства в финансировании российского футбола.

«Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.

Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал.

Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?», – сказал Геркус.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Геркус Илья
Комментарии (2)
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Hektor 84
1613712915
Давно пора урезать долю государства в российском футболе. Не надо вообще клянчить. Надо самим учиться зарабатывать, хотя бы на трансферах. Я вот не пойму почему наши клубы всеми силами пытаются удерживать футболистов. Ну поступило хорошее предложение продавайте, в молодежках уйма перспективных ребят. Воспитывайте и продавайте. Не можете тогда покупайте молодых перспективных ребят и через пару сезонов продавайте. Бельгия, Нидерланды, Португалия они и своих успевают воспитать и где то молодого таланта перехватить. Почему наши не могут так. А наши вцепятся в нашего футболиста, та хоть и в лега и не продают. Отмазываясь нам за места в еврокубках надо бороться или за чемпионство, потом отмаз нам же в еврокубках надо бороться. Затем обосрались и там и там, цена на игроков падает, как и интерес к ним. И в итоге не денег ни трофеев. И еще один нюанс. Запретить тренерам россиянам запретить играть в автобусы. Единицы из команд играют в футбол, противно смотреть. Та и пока у нас автобусный чемп наш футбол прогрессировать не будет. Пока наши тренеры учат наших футболистов отбиваться, не защищаться а в натуре отбиваться хорошего ждать не придется. Нет бы спокойно выходить из обороны наши лупят на отбой. И кстати это проблема и наших топ команд. Потому что наш тренер проявив себя в аутсайдере типа Уфы идет на повышение. Затем автобус строит в топ команде, потому что другого ничего не может. Его хорошему в ВШТ не научили соответственно и он хорошему не научит.
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