Геркус: «В России в большинстве отраслей нет частного капитала. Почему мы решили, что он будет в футболе?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о роли государства в финансировании российского футбола.

«Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.

Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал.

Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?», – сказал Геркус.