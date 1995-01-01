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    Неймар – о Мбаппе в матче с «Барселоной»: «Мой мальчик сделал хет-трик»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил одноклубников с победой над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец пропускал матч из-за травмы.

    «Мбаппе сыграл отлично! Мой мальчик сделал хет-трик.

    Какой матч выдала команда, все молодцы! Паредес – монстр», – написал Неймар в твиттере.

    • Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.
    • Француз обошел Зидана по голам в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Неймара

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6349

      Puddle 28 минут назад

      Фу, дезеувщина! Гы-гы-гы

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