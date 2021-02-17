Неймар – о Мбаппе в матче с «Барселоной»: «Мой мальчик сделал хет-трик»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил одноклубников с победой над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец пропускал матч из-за травмы.
«Мбаппе сыграл отлично! Мой мальчик сделал хет-трик.
Какой матч выдала команда, все молодцы! Паредес – монстр», – написал Неймар в твиттере.
- Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.
- Француз обошел Зидана по голам в плей-офф Лиги чемпионов.
- Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.
Источник: твиттер Неймара