Неймар – о Мбаппе в матче с «Барселоной»: «Мой мальчик сделал хет-трик»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил одноклубников с победой над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец пропускал матч из-за травмы.

«Мбаппе сыграл отлично! Мой мальчик сделал хет-трик.

Какой матч выдала команда, все молодцы! Паредес – монстр», – написал Неймар в твиттере.