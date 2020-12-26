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    Промес не полетел с «Аяксом» на матч Лиги Европы с «Лиллем»

    Полузащитник Квинси Промес на попал в заявку «Аякса» на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Лиллем».

    29-летний голландец дал согласие на переход в «Спартак», но пока не может договориться с «Аяксом» о расторжении контракта.

    Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил о сложностях с трансфером из-за уголовного дела Промеса.

    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • В декабре 2020-го Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
    • Сообщалось, что ему грозит четыре года тюрьмы.

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    Источник: сайт «Аякса»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15554

      vladimir-7 1 час назад

      Оказывается Промес не хулиган, он оказывается бандит, раз с ножом хотел убить кого-то.

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