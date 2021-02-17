Промес не полетел с «Аяксом» на матч Лиги Европы с «Лиллем»

Полузащитник Квинси Промес на попал в заявку «Аякса» на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Лиллем».
29-летний голландец дал согласие на переход в «Спартак», но пока не может договориться с «Аяксом» о расторжении контракта.
Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил о сложностях с трансфером из-за уголовного дела Промеса.
- Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
- В декабре 2020-го Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
- Сообщалось, что ему грозит четыре года тюрьмы.
Источник: сайт «Аякса»