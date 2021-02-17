«Барселона» – Хабибу: «Никогда не поздно измениться»

«Барселона» отреагировала на пост Хабиба Нурмагомедова перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Хабиб – болельщик «Реала». Перед игрой он опубликовал в инстаграме пост из Каталонии, в котором дал понять, что посетит матч и будет болеть против «Барселоны».
«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», – ответила ему «Барселона» в комментариях под постом.
- После матча Хабиб получил футболку Килиана Мбаппе, который сделал в игре хет-трик.
- А еще сфотографировался с вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом, ранее выступавшим за «Реал».
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова