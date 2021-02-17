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«Барселона» – Хабибу: «Никогда не поздно измениться»

17 февраля 2021, 10:44
8

«Барселона» отреагировала на пост Хабиба Нурмагомедова перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Хабиб – болельщик «Реала». Перед игрой он опубликовал в инстаграме пост из Каталонии, в котором дал понять, что посетит матч и будет болеть против «Барселоны».

«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», – ответила ему «Барселона» в комментариях под постом.

Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Лига чемпионов Барселона Реал
Комментарии (8)
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кто там
1613551062
Не думаю что Хабиб согласится стать геем.
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Алехсбургер.
1613551521
Хабиб достаточно велик. Даже по росту. С Месси. И тот -достиг. И этот ,вроде-бы ,достиг. Но разница большая.. В лишнем "весе".
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dazo29
1613560757
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Вальдемар IV
1613585118
дрочера только порносайт процитирует
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