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    «Барселона» – Хабибу: «Никогда не поздно измениться»

    «Барселона» отреагировала на пост Хабиба Нурмагомедова перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    Хабиб – болельщик «Реала». Перед игрой он опубликовал в инстаграме пост из Каталонии, в котором дал понять, что посетит матч и будет болеть против «Барселоны».

    «Ты уверен? Никогда не поздно измениться», – ответила ему «Барселона» в комментариях под постом.

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    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1572

      Алехсбургер. 29 минут назад

      Хабиб достаточно велик.
      Даже по росту.
      С Месси.
      И тот -достиг.
      И этот ,вроде-бы ,достиг.
      Но разница большая..
      В лишнем "весе".

      0
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      Рейтинг: +1009

      кто там 36 минут назад

      Не думаю что Хабиб согласится стать геем.

      0
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      Рейтинг: +2250

      FENIX-SL 1 час назад

      измениться и восхвалять карлика?

      1
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      Рейтинг: +11240

      Cules2013 > FENIX-SL 56 минут назад

      А без оскорблений слабо писать? Я вот могу писать так про Реал и Роналду, а у вас про Месси и Барсу ну никак не получается.

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      Рейтинг: +2250

      FENIX-SL > Cules2013 48 минут назад

      в Реале нет Роналду)

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      Рейтинг: +2250

      FENIX-SL > Cules2013 47 минут назад

      карлик - так себе оскорбление

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      Cules2013 > FENIX-SL 40 минут назад

      прикинь, а я не знал) по-моему, ты не совсем понял, что я написал. Какая разница, за какой клуб сейчас играет Роналду, речь о том, кто за кого болеет, о противостоянии Месси-Роналду (заочном), и о реаловском прошлом Роналду, которое никто не забудет.

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      Рейтинг: +11240

      Cules2013 > FENIX-SL 34 минуты назад

      о, зашёл местный минусятор "кто там") сам везде сыплет оскорблениями и флудит, а потом ходит минусит всех, кто ему чем-то не понравился) цирк.

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      Рейтинг: +2250

      FENIX-SL > Cules2013 13 минут назад

      я тебя не минусовал)
      по сравнению с тем как называют КриРо любители Месси..карлик это комплимент)

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