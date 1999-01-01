«Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию из Каталонии. Он посетит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ».

«На пути к «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid», – подписал фотографию Нурмагомедов.