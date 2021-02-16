«Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию из Каталонии. Он посетит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ».
«На пути к «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid», – подписал фотографию Нурмагомедов.
- Хабиб – болельщик «Реала» и друг форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Матч «Барселона» – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова