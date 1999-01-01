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    «Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»

    Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию из Каталонии. Он посетит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»«ПСЖ».

    «На пути к «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid», – подписал фотографию Нурмагомедов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2183

      Fusballer 56 минут назад

      Самая футбольная новость из всех, которые я когда либо видел!

      1
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      Рейтинг: +13400

      alarm 1 час назад

      помнится, он не так давно постил фотки с отпечатком ботинка на лице макрона. в связи с этим у меня вопрос: а не желает ли он посетить париж в ответной игре? вопрос риторический) стыдно за спартак))

      2
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      Рейтинг: +6259

      Puddle > alarm 7 минут назад

      Ага. И свинью Мирзова пусть прихватит! Гы-гы-гы

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