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    Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подарил футболку с автографом бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову после хет-трика в ворота «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

    «Килиан, с хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», – подписал сторис с футболкой Хабиб.

    «Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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