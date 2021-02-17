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  • Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне»

Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне»

17 февраля 2021, 07:51
17

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подарил футболку с автографом бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову после хет-трика в ворота «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

«Килиан, с хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», – подписал сторис с футболкой Хабиб.

  • Хабиб – болельщик «Реала» и друг форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
  • Мбаппе – второй игрок после Пушкаша, забивший «Барселоне» 2+ гола в плей-офф ЛЧ на «Камп Ноу»
  • Килиан – третий футболист, забивший три мяча «Барселоне» в ЛЧ. До него это удалось Шевченко и Асприлье

«Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»

Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (17)
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AZ
1613532585
Какого хрена он вообще на стадионе делал? Особенный чтоли? Болельщикам нельзя, а бибипам всяким можно
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Боцман59rus
1613546052
Я про Хабиба, в новостях, связанных с футболом, слышу гораздо чаще, чем когда он был действующим спортсменом, может уже хватит. Мне абсолютно наплевать на каких матчах он был, с кем из футболистов дружит и кто что ему подарил. Я думаю освещением его " трудовых" будней, должны заниматься профильные издания
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Cules2013
1613547577
Я не понимаю, чего так все восхищаются Хабибом? Да, крутой боец, и что? Он что какая-то прямо легенда, да и как человеку к нему вопросы есть. Почему его любят у нас, в РФ мне вообще не ясно. Он к России и русским имеет чисто формальное отношение.
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NewLife
1613551399
Если так пойдет Мбаппе сможет по мастерству зюбу догнать)))
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BlackMurderDeco
1613560889
На камп ноу, это понятно, но я помню один матч когда псж от барсы прям отскочил, да соглашусь в данный момент, барса слаба, скорее отскочит , трансферная политика ничтожна
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