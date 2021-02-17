Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подарил футболку с автографом бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову после хет-трика в ворота «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).
«Килиан, с хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», – подписал сторис с футболкой Хабиб.
- Хабиб – болельщик «Реала» и друг форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Мбаппе – второй игрок после Пушкаша, забивший «Барселоне» 2+ гола в плей-офф ЛЧ на «Камп Ноу»
- Килиан – третий футболист, забивший три мяча «Барселоне» в ЛЧ. До него это удалось Шевченко и Асприлье
«Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid». Хабиб посетит матч «Барселона» – «ПСЖ»
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова