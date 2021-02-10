«Ты никогда не будешь один, Юрген». «Ливерпуль» отреагировал на новость о смерти мамы Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о смерти мамы. Слова поддержки ему поступают со всей АПЛ.
«Ты никогда не будешь один, Юрген», – написал «Ливерпуль».
«Мысли и соболезнования всех членов АПЛ связаны с Юргеном, его семьей и друзьями в это трудное время», – написала пресс-служба лиги.
«Наши мысли и соболезнования с тобой, Юрген», – отреагировал «Тоттенхэм».
- Элизабет Клопп был 81 год.
- Клопп не смог побывать на похоронах из-за коронавирусных ограничений.
- Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 13 февраля против «Лестера».
Источник: твиттер «Ливерпуля»