Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Ты никогда не будешь один, Юрген». «Ливерпуль» отреагировал на новость о смерти мамы Клоппа

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о смерти мамы. Слова поддержки ему поступают со всей АПЛ.

    «Ты никогда не будешь один, Юрген», – написал «Ливерпуль».

    «Мысли и соболезнования всех членов АПЛ связаны с Юргеном, его семьей и друзьями в это трудное время», – написала пресс-служба лиги.

    «Наши мысли и соболезнования с тобой, Юрген», – отреагировал «Тоттенхэм».

    • Элизабет Клопп был 81 год.
    • Клопп не смог побывать на похоронах из-за коронавирусных ограничений.
    • Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 13 февраля против «Лестера».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru