«Ты никогда не будешь один, Юрген». «Ливерпуль» отреагировал на новость о смерти мамы Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о смерти мамы. Слова поддержки ему поступают со всей АПЛ.

«Ты никогда не будешь один, Юрген», – написал «Ливерпуль».

«Мысли и соболезнования всех членов АПЛ связаны с Юргеном, его семьей и друзьями в это трудное время», – написала пресс-служба лиги.

«Наши мысли и соболезнования с тобой, Юрген», – отреагировал «Тоттенхэм».