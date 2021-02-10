«Спартак» – в день рождения Безродного: «Незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним»

Царствие небесное Артем помним
Сегодня бывшему игроку «Спартака» Артему Безродному исполнилось бы 42 года. Клуб показал некоторые голы футболиста.
«Голы в дерби и незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним», – написали спартаковцы.
- Уроженец украинских Сум Безродный умер в 2016 году.
- За «Спартак» он выступал с 1995 по 1996 год и с 1998 по 2003 год.
- В 1999 году Безродный провел 1 матч за сборную России.
Сегодня 42 года исполнилось бы Артeму БезродномуГолы в дерби и незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов.Помним. pic.twitter.com/d4PsRjCS9W— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 10, 2021