«Спартак» – в день рождения Безродного: «Незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним»

Сегодня бывшему игроку «Спартака» Артему Безродному исполнилось бы 42 года. Клуб показал некоторые голы футболиста.

«Голы в дерби и незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним», – написали спартаковцы.

Уроженец украинских Сум Безродный умер в 2016 году.

За «Спартак» он выступал с 1995 по 1996 год и с 1998 по 2003 год.

В 1999 году Безродный провел 1 матч за сборную России.