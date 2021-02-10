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    «Спартак» – в день рождения Безродного: «Незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним»

    Сегодня бывшему игроку «Спартака» Артему Безродному исполнилось бы 42 года. Клуб показал некоторые голы футболиста.

    «Голы в дерби и незабываемая осень 1999-го в Лиге чемпионов. Помним», – написали спартаковцы.

    • Уроженец украинских Сум Безродный умер в 2016 году.
    • За «Спартак» он выступал с 1995 по 1996 год и с 1998 по 2003 год.
    • В 1999 году Безродный провел 1 матч за сборную России.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      alefreddy 1 час назад

      Царствие небесное Артем помним

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