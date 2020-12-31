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    Сорокин: «Из всех стран–хозяек Евро-2020 в России сложилась наиболее благоприятная ситуация»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о сложностях с проведением турнира в европейских странах.

    – В России из всех стран-хозяек соревнований сложилась наиболее благоприятная ситуация. Наши коллеги на сегодняшний день не могут похвастать постепенной нормализацией и снятием ограничений.

    Мы проводим совещания, и во многих городах есть проблемы: где-то введeн полный локдаун, где-то — частичный. Где-то вообще не работают никакие заведения.

    Если бы Евро-2020 проходил прямо сейчас, там возникли бы сложности с приeмом болельщиков. Поэтому страны попросили перенести принятие решения о предельной численности на апрель, поскольку в марте для многих разговор с властями получился бы затруднительным.

    — С декабря, когда состоялось заседание круглого стола с участием властей Санкт-Петербурга, представителей УЕФА и оргкомитета, что-нибудь принципиально изменилось?

    — На сегодняшний день число заболевших коронавирусом снизилось как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Видимо, играют роль и вакцинация, и увеличение численности обладателей антител. Всe меняется каждый день, но приятно, что к лучшему.

    Сегодня мы бы просили власти разрешить проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге при заполняемости стадиона более 50%. По крайней мере, мы к этому стремимся. К счастью, УЕФА будет принимать решение по каждому городу в отдельности с учeтом обстановки.

    • В Санкт-Петербурге пройдет 4 матча, включая игру 1/4 финала.
    • 2 игры на «Газпром Арене» проведет сборная России.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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    Источник: RT

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