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  • Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

10 февраля 2021, 13:59
37

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии.

У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет», – цитирует Рамиреса News.ru

  • Первый матч состоится 18 февраля в Краснодаре. Ответный – 25 февраля в Загребе.
  • ЦСКА сыграл вничью (0:0) и проиграл (1:3) загребскому «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы.

Источник: News.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Динамо Загреб Рамирес Кристиан
Комментарии (37)
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Сильвербой
1612955448
Это что было!? Коней ткнули мордой в конское дерьмо???
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dazo25
1612957421
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Боцман59rus
1612957553
Вот когда УЕФА выиграете, или в 1/4ЛЧ зайдёте, да хотя бы наш курятник возьмёте, вот тогда будете как ЦСКА. А пока что в РПЛ вы проиграли Зенитуи Спартаку, Локо,Динамо, да и армейцев не обыграли у себя на поле)))
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zra78
1612957757
Естественно Краснодар не ЦСКА,вам до них как до Китая и обратно, раком
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Ростислав72
1612959638
Любим поговорить о чужих неудачах? Лучше посмотри статистику встреч. Он не в пользу Краснодара. Поэтому до Дня Победы лучше о ЦСКА помолчать. А там в 29 туре доказывайте, что вы не коровы
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Viper for CSKA
1612963870
Любопытно, Краснодар - редкий для нашего чемпионата клуб, к которому не испытывают откровенного негатива болельщики лидеров нашего футбола. Часто даже наоборот, очень хорошо относятся. Рамирес, видимо, решил изменить данную ситуацию. Скучно наверное играть без хейта, мотивацию неоткуда брать. Находясь на шестом месте, и правда делать это весьма непросто.
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portero
1612973523
Ну ну, если обосретесь, то неотмоешься.... Будем надеяться на пооход в следующий этап.
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yarik1_78
1612974274
Не говори гоп....Умник.
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zigbert
1612983120
Говорить лучше о предстоящем сопернике. И за счет чего можно победить по сумме двух матчей в общем то не слабую для нас команду.
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Алекс636363
1613062209
после 0-4 от локомотива, да еще в первом тайме, ясно, что динамо загреб выиграет один из матчей 7-1
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