Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

Любопытно, Краснодар - редкий для нашего чемпионата клуб, к которому не испытывают откровенного негатива болельщики лидеров нашего футбола. Часто даже наоборот, очень хорошо относятся. Рамирес, видимо, решил изменить данную ситуацию. Скучно наверное играть без хейта, мотивацию неоткуда брать. Находясь на шестом месте, и правда делать это весьма непросто.
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».
«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии.
У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет», – цитирует Рамиреса News.ru
- Первый матч состоится 18 февраля в Краснодаре. Ответный – 25 февраля в Загребе.
- ЦСКА сыграл вничью (0:0) и проиграл (1:3) загребскому «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы.