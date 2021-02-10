Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии.

У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет», – цитирует Рамиреса News.ru