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    Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

    «Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии.

    У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет», – цитирует Рамиреса News.ru

    • Первый матч состоится 18 февраля в Краснодаре. Ответный – 25 февраля в Загребе.
    • ЦСКА сыграл вничью (0:0) и проиграл (1:3) загребскому «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: News.ru

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5692

      Viper for CSKA 1 час назад

      Любопытно, Краснодар - редкий для нашего чемпионата клуб, к которому не испытывают откровенного негатива болельщики лидеров нашего футбола. Часто даже наоборот, очень хорошо относятся. Рамирес, видимо, решил изменить данную ситуацию. Скучно наверное играть без хейта, мотивацию неоткуда брать. Находясь на шестом месте, и правда делать это весьма непросто.

      3
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      Рейтинг: +71

      Ростислав72 2 часа назад

      Любим поговорить о чужих неудачах? Лучше посмотри статистику встреч. Он не в пользу Краснодара. Поэтому до Дня Победы лучше о ЦСКА помолчать. А там в 29 туре доказывайте, что вы не коровы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27314

      zra78 3 часа назад

      Естественно Краснодар не ЦСКА,вам до них как до Китая и обратно, раком

      6
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      Рейтинг: +236

      Жорик секс обжорик > zra78 2 часа назад

      5:0, казнили локо так казнили.

      0
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      Рейтинг: +20452

      Боцман59rus 3 часа назад

      Вот когда УЕФА выиграете, или в 1/4ЛЧ зайдёте, да хотя бы наш курятник возьмёте, вот тогда будете как ЦСКА. А пока что в РПЛ вы проиграли Зенитуи Спартаку, Локо,Динамо, да и армейцев не обыграли у себя на поле)))

      8
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      Рейтинг: +7

      dazo25 3 часа назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -2
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      Рейтинг: +6921

      Сильвербой 3 часа назад

      Это что было!? Коней ткнули мордой в конское дерьмо???

      0
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      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 > Сильвербой 3 часа назад

      Нет. Бычку яйца прищемили.

      2
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