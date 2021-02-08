Главные новости дня. «Спартак» предложил три варианта сделки по Промесу, «Бавария» вышла в финал клубного ЧМ

Головин – в символической сборной 24-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe

Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

«РБ-Спорт»: Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза

IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

«Ливерпуль» летом может продать шесть игроков

Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона

Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

Metaratings: «Краснодар» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира чемпионата Турции Бупендза

КЧМ. Дубль Левандовски вывел «Баварию» в финал турнира