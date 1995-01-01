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    «РБ-Спорт»: Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза

    Бюджет «Крыльев Советов» сократится почти в два раза.

    По информации «РБ-Спорта», в 2021 году Самарская область выделит клубу 600 миллионов рублей. В прошлом году «Крылья» получили от региона 1,1 миллиард рублей.

    «Сумма бюджетных средств не утверждена. То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые», – приводит слова гендиректора клуба Евгения Калакуцкого «РБ-Спорт».

    • «Крылья Советов» идут на втором месте в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8029

      Hektor 84 30 минут назад

      Сокращайте зарплаты футболистам и менеджерам.

      0
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      Рейтинг: +2022

      Mister_Tomsk 41 минуту назад

      Чем больше воруют, тем выше цены, минимальный рост зарплат и пенсий, огромное сокращение бюджетирования и развития спорта, медицины и тд..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      acor94 1 час назад

      для фнл нормально

      1
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