«РБ-Спорт»: Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза

Бюджет «Крыльев Советов» сократится почти в два раза.

По информации «РБ-Спорта», в 2021 году Самарская область выделит клубу 600 миллионов рублей. В прошлом году «Крылья» получили от региона 1,1 миллиард рублей.

«Сумма бюджетных средств не утверждена. То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые», – приводит слова гендиректора клуба Евгения Калакуцкого «РБ-Спорт».