Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время вернется к работе.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 56-летний специалист договорился о сотрудничестве с «Бари».
Во вторник Каррера заключит с клубом из третьего итальянского дивизиона контракт до конца сезона с автоматическим продлением соглашения на год в случае выхода команды в Серию Б.
- Тренера в декабре уволили из греческого АЕКа.
- «Спартак» он возглавлял с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Будучи игроком, Каррера выступал за «Бари» с 1986 по 1991 год.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио