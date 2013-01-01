Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время вернется к работе.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 56-летний специалист договорился о сотрудничестве с «Бари».

    Во вторник Каррера заключит с клубом из третьего итальянского дивизиона контракт до конца сезона с автоматическим продлением соглашения на год в случае выхода команды в Серию Б.

    • Тренера в декабре уволили из греческого АЕКа.
    • «Спартак» он возглавлял с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Будучи игроком, Каррера выступал за «Бари» с 1986 по 1991 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7466

      NewLife 15 минут назад

      Похоже, нашел свой уровень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11189

      Cules2013 1 час назад

      а чего так низко-то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      FENIX-SL > Cules2013 1 час назад

      потому что если наш чемпионат переместить в италию
      там ему и место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15236

      vladimir-7 > FENIX-SL 43 минуты назад

      ...и чемпионат и спартак, в котором он был главным тренером ...вот там и им место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25694

      VVM1964 > vladimir-7 2 минуты назад

      Ну если так , то все остальные еще ниже , ведь при нем Спартак был ПЕРВЫМ ! )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82470
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru