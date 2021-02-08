Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время вернется к работе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 56-летний специалист договорился о сотрудничестве с «Бари».

Во вторник Каррера заключит с клубом из третьего итальянского дивизиона контракт до конца сезона с автоматическим продлением соглашения на год в случае выхода команды в Серию Б.