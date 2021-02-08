Классон – о «Краснодаре»: «Невозможно на равных соревноваться с «Челси» и «Севильей» только силами выпускников академии»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о работе клубной академии.
– Вы не первый год видите, как в «Краснодаре» растут молодые. Когда они вырастут? Пока что в еврокубковых играх соотношение своих к иностранцам в стартовом составе доходит до двух к девяти.
– Многие уже выросли. Сафонов, которого считаю лучшим голкипером в России, Шапи, Уткин приносят «Краснодару» реальную пользу, они талантливы, их мастерство растет от матча к матчу.
В других командах выступают Комличенко, Жигулев, Игнатьев, Фомин. Клубная академия работает замечательно.
– Речь не о том, что ее воспитанников нет в клубе, а о том, что они слабее иностранцев.
– Назовите успешную европейскую команду, состоящую целиком из собственных воспитанников. «Аякс»? Не знаю, какое там соотношение своих и пришедших со стороны. Но если мы хотим на равных соревноваться с интернационалами вроде «Челси» и «Севильи», не представляю, как это сделать только силами выпускников академии. Такое в принципе невозможно.
Два-три места в составе – другое дело, отличный шанс, чтобы молодые раскрылись и прогрессировали. Но если их больше половины, как противостоять топ-клубам и бороться за титулы?
- Классон выступает за «Краснодар» с января 2017 года.
- В активе хавбека 38 голов и 27 ассистов в 114 матчах.
- Его контракт с клубом истекает летом.
он сам объявил, что контракт до 2022 действует, хоть пишите актуальную инфу, а не только за рабами следите, конечно вам, футбольные фанаты не нужны, а только кучка газосвинных алармов для статы посещения...