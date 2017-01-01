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    Классон – о «Краснодаре»: «Невозможно на равных соревноваться с «Челси» и «Севильей» только силами выпускников академии»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о работе клубной академии.

    – Вы не первый год видите, как в «Краснодаре» растут молодые. Когда они вырастут? Пока что в еврокубковых играх соотношение своих к иностранцам в стартовом составе доходит до двух к девяти.

    – Многие уже выросли. Сафонов, которого считаю лучшим голкипером в России, Шапи, Уткин приносят «Краснодару» реальную пользу, они талантливы, их мастерство растет от матча к матчу.

    В других командах выступают Комличенко, Жигулев, Игнатьев, Фомин. Клубная академия работает замечательно.

    – Речь не о том, что ее воспитанников нет в клубе, а о том, что они слабее иностранцев.

    – Назовите успешную европейскую команду, состоящую целиком из собственных воспитанников. «Аякс»? Не знаю, какое там соотношение своих и пришедших со стороны. Но если мы хотим на равных соревноваться с интернационалами вроде «Челси» и «Севильи», не представляю, как это сделать только силами выпускников академии. Такое в принципе невозможно.

    Два-три места в составе – другое дело, отличный шанс, чтобы молодые раскрылись и прогрессировали. Но если их больше половины, как противостоять топ-клубам и бороться за титулы?

    • Классон выступает за «Краснодар» с января 2017 года.
    • В активе хавбека 38 голов и 27 ассистов в 114 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      Сильвербой 9 минут назад

      Тем более, в большинстве случаев, нашим игрокам мешает русское расп...йство!!!

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