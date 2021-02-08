Классон – о «Краснодаре»: «Невозможно на равных соревноваться с «Челси» и «Севильей» только силами выпускников академии»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о работе клубной академии.

– Вы не первый год видите, как в «Краснодаре» растут молодые. Когда они вырастут? Пока что в еврокубковых играх соотношение своих к иностранцам в стартовом составе доходит до двух к девяти.

– Многие уже выросли. Сафонов, которого считаю лучшим голкипером в России, Шапи, Уткин приносят «Краснодару» реальную пользу, они талантливы, их мастерство растет от матча к матчу.

В других командах выступают Комличенко, Жигулев, Игнатьев, Фомин. Клубная академия работает замечательно.

– Речь не о том, что ее воспитанников нет в клубе, а о том, что они слабее иностранцев.

– Назовите успешную европейскую команду, состоящую целиком из собственных воспитанников. «Аякс»? Не знаю, какое там соотношение своих и пришедших со стороны. Но если мы хотим на равных соревноваться с интернационалами вроде «Челси» и «Севильи», не представляю, как это сделать только силами выпускников академии. Такое в принципе невозможно.

Два-три места в составе – другое дело, отличный шанс, чтобы молодые раскрылись и прогрессировали. Но если их больше половины, как противостоять топ-клубам и бороться за титулы?