30-летнего форварда «Годой Крус» Гарсию нашли мертвым в квартире. По версии следствия, это суицид

Форвард аргентинского клуба «Годой Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым в квартире. Следствие полагает, что уругваец совершил самоубийство, пишет испанское издание Marca.

При обнаружении рядом с Гарсией лежало оружие. Есть информация, что футболист наблюдался у психиатра.