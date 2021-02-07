30-летнего форварда «Годой Крус» Гарсию нашли мертвым в квартире. По версии следствия, это суицид

Форвард аргентинского клуба «Годой Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым в квартире. Следствие полагает, что уругваец совершил самоубийство, пишет испанское издание Marca.
При обнаружении рядом с Гарсией лежало оружие. Есть информация, что футболист наблюдался у психиатра.
- Гарсия – лучший бомбардир «Годой Крус» в высшем дивизионе Аргентины (51 гол).
- В Европе Гарсия выступал за турецкую «Касымпашу» (2012 год).
- Гарсия дважды выигрывал чемпионат Уругвая с «Насьоналем».
Источник: твиттер «Годой Крус»