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    Директор «Фиорентины» Праде: «Кокорину нужно время, он может стать важным игроком»

    Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина. Функционер призвал дать россиянину время.

    «Кокорин — футболист, который может быть очень полезен клубу благодаря своим характеристикам, учитывая тех форвардов, которые у нас уже есть. Ему нужно время, и он может стать важным игроком нашей команды», – цитирует Праде «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sport Italia.

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    Источник: «Матч ТВ»

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