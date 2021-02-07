Директор «Фиорентины» Праде: «Кокорину нужно время, он может стать важным игроком»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина. Функционер призвал дать россиянину время.
«Кокорин — футболист, который может быть очень полезен клубу благодаря своим характеристикам, учитывая тех форвардов, которые у нас уже есть. Ему нужно время, и он может стать важным игроком нашей команды», – цитирует Праде «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sport Italia.
- В дебютном матче Кокорина «Фиорентина» проиграла дома «Интеру» (0:2).
- 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией».
- Итальянцы купили игрока у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»