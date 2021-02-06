Жирков: «При Газзаеве тест Купера сдавали на сборах прямо с самолета. Было жестко»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков вспомнил начало своего футбольного пути. Например, то, что приходилось выполнять медицинские процедуры.

– На сборах в целом находите мотивацию или…

– Отключаю голову? Сейчас они, в принципе, не тяжелые, если сравнивать с тем, что было раньше. Работы с мячом больше, бега меньше. А вот если вспомнить сборы с Валерием Газзаевым в ЦСКА... Прилетали и прямо с самолета тем же вечером на тест Купера. Вот это было жестко.

– В том же ЦСКА была дедовщина?

– Знаете, буквально на днях с Магомедом Оздоевым обсуждали: как раньше жилось молодым в командах и как сейчас. В мое время всякое бывало. Помню, в Тамбове молодым вместо доктора процедуры делал – водил ультразвуком по больному месту травмированного.Просто дали прибор и сказали делай то-то и то-то. Вот полчаса так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, если сам придешь на легкий массаж, а тот же ветеран мог сказать – ты чего это тут разлегся, иди отсюда. Мол, сколько тебе лет, что тоже процедуры захотел.