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  • Жирков: «При Газзаеве тест Купера сдавали на сборах прямо с самолета. Было жестко»

Жирков: «При Газзаеве тест Купера сдавали на сборах прямо с самолета. Было жестко»

6 февраля 2021, 21:33
4

Футболист «Зенита» Юрий Жирков вспомнил начало своего футбольного пути. Например, то, что приходилось выполнять медицинские процедуры.

– На сборах в целом находите мотивацию или…

– Отключаю голову? Сейчас они, в принципе, не тяжелые, если сравнивать с тем, что было раньше. Работы с мячом больше, бега меньше. А вот если вспомнить сборы с Валерием Газзаевым в ЦСКА... Прилетали и прямо с самолета тем же вечером на тест Купера. Вот это было жестко.

– В том же ЦСКА была дедовщина?

– Знаете, буквально на днях с Магомедом Оздоевым обсуждали: как раньше жилось молодым в командах и как сейчас. В мое время всякое бывало. Помню, в Тамбове молодым вместо доктора процедуры делал – водил ультразвуком по больному месту травмированного.Просто дали прибор и сказали делай то-то и то-то. Вот полчаса так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, если сам придешь на легкий массаж, а тот же ветеран мог сказать – ты чего это тут разлегся, иди отсюда. Мол, сколько тебе лет, что тоже процедуры захотел.

  • Жирков выигрывал АПЛ, РПЛ, Кубок УЕФА.
  • В сезоне РПЛ Жирков провел 13 матчей, сделал 2 результативных паса.
  • «Зенит» лидирует в таблице.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Жирков Юрий
Комментарии (4)
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Бриг
1612638353
Тот кто в армии служил - в цирке не смеется!
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DOCTOR PENALTY
1612644624
Если бы не эта жесть, до 37 ты бы не играл. И к тому же, это твоя непыльная работа за оху Е Н Н ую зарплату.
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NewLife
1612644657
"Вот это было жестко" А сейчас в сините мягко - тест на вич отрицательный принес и добро пожаловать к зюбе в раздевалку.
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Ганнибал Лектор
1612719706
Газзаев тот еще пес. Но общее командное движение у коней в середине нулевых было бодрым от свистка до свистка
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