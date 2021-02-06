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    Жирков: «При Газзаеве тест Купера сдавали на сборах прямо с самолета. Было жестко»

    Футболист «Зенита» Юрий Жирков вспомнил начало своего футбольного пути. Например, то, что приходилось выполнять медицинские процедуры.

    – На сборах в целом находите мотивацию или…

    – Отключаю голову? Сейчас они, в принципе, не тяжелые, если сравнивать с тем, что было раньше. Работы с мячом больше, бега меньше. А вот если вспомнить сборы с Валерием Газзаевым в ЦСКА... Прилетали и прямо с самолета тем же вечером на тест Купера. Вот это было жестко.

    – В том же ЦСКА была дедовщина?

    – Знаете, буквально на днях с Магомедом Оздоевым обсуждали: как раньше жилось молодым в командах и как сейчас. В мое время всякое бывало. Помню, в Тамбове молодым вместо доктора процедуры делал – водил ультразвуком по больному месту травмированного.Просто дали прибор и сказали делай то-то и то-то. Вот полчаса так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, если сам придешь на легкий массаж, а тот же ветеран мог сказать – ты чего это тут разлегся, иди отсюда. Мол, сколько тебе лет, что тоже процедуры захотел.

    • Жирков выигрывал АПЛ, РПЛ, Кубок УЕФА.
    • В сезоне РПЛ Жирков провел 13 матчей, сделал 2 результативных паса.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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