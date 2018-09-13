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    Дюков: «Мы доверяем Черчесову. Нельзя считать провалом второе место в группе Лиги наций»

    Президент РФС Александр Дюков не считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заслуживает отставки после неудачного выступления в Лиге наций.

    – Мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020.

    Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно.

    К аргументам за продолжение работы следует отнести то, что Станислав Саламович хорошо знает команду и игроков, имеет серьезный опыт работы со сборной. Такой опыт отличается от работы с клубами. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сделает работу над ошибками.

    – Нет ощущения, что сборной нужен свежий взгляд, а ее тренеру — новые вызовы? Или же, если все будет хорошо и сборная выступит успешно, вы считаете, что ничего менять не надо?

    — У нашего главного тренера все нормально с мотивацией. Я, только что отвечая на вопрос, сказал, почему мы доверяем Станиславу Саламовичу, поэтому в марте прошлого года с ним был подписан новый контракт.

    Считаю, что неправильно принимать кадровые решения по результатам игр, в которых наш состав был далек от оптимального.

    — Не все тренеры дорабатывают до конца контракта...

    — Понятно, что нет ничего вечного и даже подписанные договоры могут быть расторгнуты. Но если говорить о наших намерениях и ожиданиях, то этот контракт с Черчесовым является их выражением.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии14
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      Рейтинг: +19205

      silver29 23 минуты назад

      В болоте не может быть прогресса, а деньги в виде зарплаты не всегда мотивация.

      0
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      Рейтинг: +7891

      Hektor 84 1 час назад

      А что дает это второе место в лиге наций?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      zarsm 1 час назад

      вот это достижение. Этот недотурнир никому не нужен, вполноги играют команды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4816

      playsh 1 час назад

      Что-то мне подсказывает,чабана раньше,чем он обгадится на ЧЕ-20,не выгонят.
      Идиоту Дюкову кажется,что "выступление команды нельзя назвать провальным,это просто не успех.И с мотивацией всё нормально." Просто писец какой-то.Перечитайте ещё раз,ребята,что глаголет Дюков. Черномырдин с Горбачёвым выглядят пацанами в сравнении с ним по качеству высказанных перлов.Об игре ни слова,бегает стадо баранов по полю и чабан их погоняет.О какой команде может идти речь с такими руководами? А я то дурень,когда-то Колоскова ругал.Прости ты меня,Вячеслав Иванович,ты в сравнении с такими,как убранный от футбола,слава богу,Мутко и действующий ныне Дюков,просто умнейший чиновник был.

      5
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      Рейтинг: +7255

      NewLife 2 часа назад

      Божья роса !

      2
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      Рейтинг: +6934

      FanatSerj 2 часа назад

      Логично же что рано сливать усатого, ещё и год был очень не стандартный, особенно по физ. подготовке игроков, а по факту на этом игра в сборной только и держится, прессинг это наше всё. А когда его нет мы прекрасно видим в клубах как наши сборники ещё и усиленные легионерами играют т.е вообще не играют.
      А вот если игроки начнут Саламыча сливать вот тут тогда его надо сразу гнать т.к против ветра сцать бесполезно уже будет.

      0
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      Рейтинг: +7299

      Вомбат 2 часа назад

      А вот невыход из группы на Евро после поражения от финнов можно будет считать провалом. Да еще каким!

      1
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      Рейтинг: +2583

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Человек без амбиций.
      А в нашей сборной сейчас много стариков, и у неё какая мотивация и какое будущее?

      2
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      Рейтинг: +13958

      derrik2000 > Бомбардиръ 2 часа назад

      "Человек без амбиций."

      Если ЭТО ты о Черчесове, то я категорически не согласен.
      Он - человек с БОЛЬШИМИ ФИНАНСОВЫМИ АМБИЦИЯМИ.
      Все остальные амбиции у него отсутствуют.
      ЭТО видно и по "игре" нашей сбродной, и по его интервью, насквозь пропитанных равнодушием к порученному делу.

      3
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      Рейтинг: +9781

      paracetamol 2 часа назад

      Да уж, чем хуже, тем лучше! Позор руководству РФС!

      3
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      Рейтинг: +20250

      Боцман59rus 2 часа назад

      Шайка бездельников и профанов, за наши деньги себя нахваливающих, против ветра не писающих. ....хозяин рад и многое позволяет

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