Дюков: «Мы доверяем Черчесову. Нельзя считать провалом второе место в группе Лиги наций»

Президент РФС Александр Дюков не считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заслуживает отставки после неудачного выступления в Лиге наций.

– Мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020.

Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно.

К аргументам за продолжение работы следует отнести то, что Станислав Саламович хорошо знает команду и игроков, имеет серьезный опыт работы со сборной. Такой опыт отличается от работы с клубами. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сделает работу над ошибками.

– Нет ощущения, что сборной нужен свежий взгляд, а ее тренеру — новые вызовы? Или же, если все будет хорошо и сборная выступит успешно, вы считаете, что ничего менять не надо?

— У нашего главного тренера все нормально с мотивацией. Я, только что отвечая на вопрос, сказал, почему мы доверяем Станиславу Саламовичу, поэтому в марте прошлого года с ним был подписан новый контракт.

Считаю, что неправильно принимать кадровые решения по результатам игр, в которых наш состав был далек от оптимального.

— Не все тренеры дорабатывают до конца контракта...

— Понятно, что нет ничего вечного и даже подписанные договоры могут быть расторгнуты. Но если говорить о наших намерениях и ожиданиях, то этот контракт с Черчесовым является их выражением.

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