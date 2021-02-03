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  • Дюков: «Мы доверяем Черчесову. Нельзя считать провалом второе место в группе Лиги наций»

Дюков: «Мы доверяем Черчесову. Нельзя считать провалом второе место в группе Лиги наций»

3 февраля 2021, 17:22
16

Президент РФС Александр Дюков не считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заслуживает отставки после неудачного выступления в Лиге наций.

– Мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020.

Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно.

К аргументам за продолжение работы следует отнести то, что Станислав Саламович хорошо знает команду и игроков, имеет серьезный опыт работы со сборной. Такой опыт отличается от работы с клубами. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сделает работу над ошибками.

– Нет ощущения, что сборной нужен свежий взгляд, а ее тренеру — новые вызовы? Или же, если все будет хорошо и сборная выступит успешно, вы считаете, что ничего менять не надо?

— У нашего главного тренера все нормально с мотивацией. Я, только что отвечая на вопрос, сказал, почему мы доверяем Станиславу Саламовичу, поэтому в марте прошлого года с ним был подписан новый контракт.

Считаю, что неправильно принимать кадровые решения по результатам игр, в которых наш состав был далек от оптимального.

— Не все тренеры дорабатывают до конца контракта...

— Понятно, что нет ничего вечного и даже подписанные договоры могут быть расторгнуты. Но если говорить о наших намерениях и ожиданиях, то этот контракт с Черчесовым является их выражением.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (16)
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vladimir-7
1612363088
Запомним эти слова Дюкова и посмотрим, что он напишет после провала сборной РФ с Черчесовым в играх с настоящими соперниками.
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derrik2000
1612363444
Кане-е-е-еШНА! Какой-такой "ПРОВАЛ"?? ПАду-у-умаешь, что не в Лиге А, а в Лиге Б сборная России мячик пинала! Главное, что ПРОВАЛА НЕТ! )))))))))))))))))))))))) P.S. Прошу отнестись с пониманием. )))
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Боцман59rus
1612364003
Шайка бездельников и профанов, за наши деньги себя нахваливающих, против ветра не писающих. ....хозяин рад и многое позволяет
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paracetamol
1612364320
Да уж, чем хуже, тем лучше! Позор руководству РФС!
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Вомбат
1612365001
А вот невыход из группы на Евро после поражения от финнов можно будет считать провалом. Да еще каким!
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NewLife
1612365369
Божья роса !
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Plyash
1612368587
Что-то мне подсказывает,чабана раньше,чем он обгадится на ЧЕ-20,не выгонят. Идиоту Дюкову кажется,что "выступление команды нельзя назвать провальным,это просто не успех.И с мотивацией всё нормально." Просто писец какой-то.Перечитайте ещё раз,ребята,что глаголет Дюков. Черномырдин с Горбачёвым выглядят пацанами в сравнении с ним по качеству высказанных перлов.Об игре ни слова,бегает стадо баранов по полю и чабан их погоняет.О какой команде может идти речь с такими руководами? А я то дурень,когда-то Колоскова ругал.Прости ты меня,Вячеслав Иванович,ты в сравнении с такими,как убранный от футбола,слава богу,Мутко и действующий ныне Дюков,просто умнейший чиновник был.
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zarsm
1612368791
вот это достижение. Этот недотурнир никому не нужен, вполноги играют команды
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Hektor 84
1612368916
А что дает это второе место в лиге наций?
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alp
1612380173
ну сами и болейте за этого тренера и команду.
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