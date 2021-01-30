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Романцев: «Фиорентина» – последний шанс для Кокорина»

30 января 2021, 12:19
4

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

– Как вы относитесь в трансферу Кокорина в «Фиорентину»?

– Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому футболисту. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. «Фиорентина» – шанс все изменить в жизни. Последний шанс.

Уверен, Александр понимает это и сделает все, чтобы его не упустить. Тем более что все случившееся с ним должно было закалить его и сделать тверже. А потому искренне желаю ему успехов!

– А почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» и сможет ли он заиграть в Серии А?

– Здесь целый комплекс причин. Одна из них – травмы, с лечения которых Александру пришлось начинать в новой команде. За это время Тедеско уже определился с составом, доверив места в атаке Ларссону и Понсе. Удачно выходил на замену купленный в «Крыльях» Соболев. А просиживая на скамейке и выходя на 15-20 минут, форму не наберешь.

Здесь многое зависело от тренера, его доверия. Но тот ближе к зимней паузе просто поплыл, начав усиливать нападение защитником Кутеповым. А тут еще у Кокорина новая травма не вовремя подоспела. Так что концовка у него, как и у «Спартака», получилась со многими тревожными знаками вопроса на будущее.

Контракт с «Фиорентиной» – подарок судьбы еще и потому, что итальянский футбол не такой силовой, как английский или немецкий. И у техничного Александра, способного играть на острие атаки и подключаться к ним из глубины, есть неплохая перспектива найти свое место в новом клубе.

  • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с 29-летним нападающим подписан до июня 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Романцев Олег
Комментарии (4)
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Отправить
vladimir-7
1612004201
Ну что, в основном, Раманцев объективно оценил обстановку с Кокориным, опустив вопрос об остром отношении к Саше со стороны власти.
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Retiremen_VMF
1612008806
Не поспоришь. Все по делу.
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Brabus71
1612012056
Да вы что это же еще только падающий надежды, совсем скоро раскроется, подумаешь тридцатка...
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Hektor 84
1612075658
Не думаю что Тедеско поплыл выпуская Кутепова в нападение. Скорее троллил Федуна и Газизова)))
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