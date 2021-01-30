Романцев: «Фиорентина» – последний шанс для Кокорина»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

– Как вы относитесь в трансферу Кокорина в «Фиорентину»?

– Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому футболисту. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. «Фиорентина» – шанс все изменить в жизни. Последний шанс.

Уверен, Александр понимает это и сделает все, чтобы его не упустить. Тем более что все случившееся с ним должно было закалить его и сделать тверже. А потому искренне желаю ему успехов!

– А почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» и сможет ли он заиграть в Серии А?

– Здесь целый комплекс причин. Одна из них – травмы, с лечения которых Александру пришлось начинать в новой команде. За это время Тедеско уже определился с составом, доверив места в атаке Ларссону и Понсе. Удачно выходил на замену купленный в «Крыльях» Соболев. А просиживая на скамейке и выходя на 15-20 минут, форму не наберешь.

Здесь многое зависело от тренера, его доверия. Но тот ближе к зимней паузе просто поплыл, начав усиливать нападение защитником Кутеповым. А тут еще у Кокорина новая травма не вовремя подоспела. Так что концовка у него, как и у «Спартака», получилась со многими тревожными знаками вопроса на будущее.

Контракт с «Фиорентиной» – подарок судьбы еще и потому, что итальянский футбол не такой силовой, как английский или немецкий. И у техничного Александра, способного играть на острие атаки и подключаться к ним из глубины, есть неплохая перспектива найти свое место в новом клубе.