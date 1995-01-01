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    Романцев: «Фиорентина» – последний шанс для Кокорина»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

    – Как вы относитесь в трансферу Кокорина в «Фиорентину»?

    – Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому футболисту. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. «Фиорентина» – шанс все изменить в жизни. Последний шанс.

    Уверен, Александр понимает это и сделает все, чтобы его не упустить. Тем более что все случившееся с ним должно было закалить его и сделать тверже. А потому искренне желаю ему успехов!

    – А почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» и сможет ли он заиграть в Серии А?

    – Здесь целый комплекс причин. Одна из них – травмы, с лечения которых Александру пришлось начинать в новой команде. За это время Тедеско уже определился с составом, доверив места в атаке Ларссону и Понсе. Удачно выходил на замену купленный в «Крыльях» Соболев. А просиживая на скамейке и выходя на 15-20 минут, форму не наберешь.

    Здесь многое зависело от тренера, его доверия. Но тот ближе к зимней паузе просто поплыл, начав усиливать нападение защитником Кутеповым. А тут еще у Кокорина новая травма не вовремя подоспела. Так что концовка у него, как и у «Спартака», получилась со многими тревожными знаками вопроса на будущее.

    Контракт с «Фиорентиной» – подарок судьбы еще и потому, что итальянский футбол не такой силовой, как английский или немецкий. И у техничного Александра, способного играть на острие атаки и подключаться к ним из глубины, есть неплохая перспектива найти свое место в новом клубе.

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с 29-летним нападающим подписан до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15056

      vladimir-7 52 минуты назад

      Ну что, в основном, Раманцев объективно оценил обстановку с Кокориным, опустив вопрос об остром отношении к Саше со стороны власти.

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