Fichajes: Лунин может перейти из «Реала» в «Бетис»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Fichajes.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на 21-летнего украинца и готов отдать его в аренду. В голкипере заинтересован «Бетис».
- Лунин в этом сезоне не сыграл за «Реал» ни минуты.
- Он принадлежит «Реалу» с 2018 года.
- В прошлом сезоне Сегунды Лунин провел 22 матча, пропустил 21 гол.
Источник: Fichajes
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