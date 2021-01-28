Fichajes: Лунин может перейти из «Реала» в «Бетис»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Fichajes.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на 21-летнего украинца и готов отдать его в аренду. В голкипере заинтересован «Бетис».