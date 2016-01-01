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    Fichajes: Лунин может перейти из «Реала» в «Бетис»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Fichajes.

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на 21-летнего украинца и готов отдать его в аренду. В голкипере заинтересован «Бетис».

    • Лунин в этом сезоне не сыграл за «Реал» ни минуты.
    • Он принадлежит «Реалу» с 2018 года.
    • В прошлом сезоне Сегунды Лунин провел 22 матча, пропустил 21 гол.

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    Источник: Fichajes

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