Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды и будет выступать под 11-м номером

«Арсенал» сообщил о трансфере полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора. Он будет выступать в Лондоне до конца сезона.
Норвежец будет выступать под 11-м номером. По сведениям The Times, «Арсенал» заплатит за полугодичную аренду 1,8 миллиона фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал» 9 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Арсенала»