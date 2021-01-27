Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды и будет выступать под 11-м номером

«Арсенал» сообщил о трансфере полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора. Он будет выступать в Лондоне до конца сезона.

Норвежец будет выступать под 11-м номером. По сведениям The Times, «Арсенал» заплатит за полугодичную аренду 1,8 миллиона фунтов стерлингов.