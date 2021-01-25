The Times: аренда Эдегора обойдется «Арсеналу» в 1,8 миллиона

Стали известны финансовые детали перехода полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Арсенал» на правах аренды.

По информации The Times, лондонский клуб заплатит за сделку 1,8 миллиона фунтов.

Также «Арсенал» будет полностью выплачивать норвежцу зарплату в размере 38 тысяч фунтов в неделю.