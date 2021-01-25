The Times: аренда Эдегора обойдется «Арсеналу» в 1,8 миллиона

Стали известны финансовые детали перехода полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Арсенал» на правах аренды.
По информации The Times, лондонский клуб заплатит за сделку 1,8 миллиона фунтов.
Также «Арсенал» будет полностью выплачивать норвежцу зарплату в размере 38 тысяч фунтов в неделю.
- В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал» девять матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: The Times