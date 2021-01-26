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    «РБ-Спорт»: Кокорин может пропустить матч с «Торино» из-за отсутствия рабочей визы

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Торино» в пятницу, 29 января, как предполагалось ранее.

    По информации «РБ-Спорта», 29-летний россиянин прилетел в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной» по туристической визе. Для того, чтобы выступать за клуб, Кокорину необходима рабочая виза.

    Нападающему не придется возвращаться в Россию для переоформления документов – все обязательства на себя берет итальянская сторона. Однако, Кокорина могут не успеть заявить на матч 20-го тура Серии А с «Торино».

    Завтра, 27 января, Кокорин должен провести первую тренировку в «Фиорентине». Отсутствие рабочей визы на это не сказывается.

    • Соглашение нападающего с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    26.01.2021 21:56
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