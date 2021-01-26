«РБ-Спорт»: Кокорин может пропустить матч с «Торино» из-за отсутствия рабочей визы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Торино» в пятницу, 29 января, как предполагалось ранее.

По информации «РБ-Спорта», 29-летний россиянин прилетел в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной» по туристической визе. Для того, чтобы выступать за клуб, Кокорину необходима рабочая виза.

Нападающему не придется возвращаться в Россию для переоформления документов – все обязательства на себя берет итальянская сторона. Однако, Кокорина могут не успеть заявить на матч 20-го тура Серии А с «Торино».

Завтра, 27 января, Кокорин должен провести первую тренировку в «Фиорентине». Отсутствие рабочей визы на это не сказывается.