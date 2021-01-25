Журналист Скира: Эдегор прилетел в Лондон для завершения перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Арсенала».

По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний футболист уже прилетел в Лондон.

Ожидается, что «Арсенал» арендует норвежца до конца сезона, а летом клубы обсудят полноценный трансфер хавбека.