Журналист Скира: Эдегор прилетел в Лондон для завершения перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Арсенала».
По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний футболист уже прилетел в Лондон.
Ожидается, что «Арсенал» арендует норвежца до конца сезона, а летом клубы обсудят полноценный трансфер хавбека.
- В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал» девять матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры