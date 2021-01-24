Журналист Романо: «Арсенал» договорился с «Реалом» об аренде Эдегора. Летом клубы обсудят полноценный трансфер

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в «Арсенале».

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг договоренности об аренде 22-летнего норвежца до конца сезона. Футболист присоединится к «Арсеналу» в случае успешного прохождения медосмотра.

Сообщается, что летом клубы обсудят полноценный трансфер.