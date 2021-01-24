Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из турнира

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:2).

Победный гол на 78-й минуте забил Бруну Фернандеш. Дублем отметился Мохамед Салах.

«МЮ» прервал шестиматчевую серию без побед в играх с «Ливерпулем».

Кубок Англии. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Салах, 18; 1:1 – Гринвуд, 26; 2:1 – Рэшфорд, 48; 2:2 – Салах, 58; 3:2 – Фернандеш, 78.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, ван де Бек (Фернандеш, 66), Мактомини, Гринвуд (Фред, 66), Кавани, Рэшфорд (Марсьяль, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Робертсон, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Мане, 62), Тиаго Алькантара (Шакири, 81), Салах, Фирмино (Ориги, 81).

Предупреждения: Линделеф, 89; Погба, 90+2 – Фабиньо, 42; Мане, 69.

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