«Челси» – «Лутон»: лондонцы проходили в Кубке Англии команду низшего дивизиона 51 раз из последних 53

В 15:15 по Москве начался матч 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лутоном». В последних 53 противостояниях турнира против команд низших лиг лондонцы прошли соперника в 51 случае.

Неудачи случились против «Барнсли» (2008 год) и Брэдфорда» (2015 год).