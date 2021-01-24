«Челси» – «Лутон»: лондонцы проходили в Кубке Англии команду низшего дивизиона 51 раз из последних 53

В 15:15 по Москве начался матч 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лутоном». В последних 53 противостояниях турнира против команд низших лиг лондонцы прошли соперника в 51 случае.
Неудачи случились против «Барнсли» (2008 год) и Брэдфорда» (2015 год).
- «Челси» – участник плей-офф Лиги чемпионов, а «Лутон» выступает в Чемпионшипе.
- Последний раз между собой команды играли в 1991 году (1-й дивизион, высшая лига Англии на тот момент).
- Обе команды проиграли свои последние матчи.
Источник: Бомбардир.ру